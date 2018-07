Die Veröffentlichungen 2018 – Das erwartet die Spieler

Die Videospielbranche floriert in diesen Tagen und immer mehr Entwickler weisen auf ihre Neuheiten hin. Aus diesem Grund lohnt es sich, einen Blick auf die attraktivsten Veröffentlichungen dieses Jahres zu werfen. Dabei werden zahlreiche Spieler schnell auf ihre Kosten kommen, denn für Innovation ist gesorgt.

The Crew 2

Experten waren bereits vor einiger Zeit der Meinung, die Zeit der Rennspiele sei zu einem Ende gekommen. Klar abgesteckte Rennen und ein überdrehtes Gameplay wurden dafür als die entscheidenden Gründe angeführt. Nun werden selbst die Professionellen der Branche eines Besseren belehrt. Denn mit The Crew 2 gibt es ein neues Rennspiel, welches auf ein Open-World-Konzept setzt. Dies bedeutet, dass die Rennstrecke zu keinem Zeitpunkt klar abgegrenzt ist. Vielmehr handelt es sich um eine zusammenhängende große Karte, auf der die Spieler selbst navigieren können. Nur an bestimmten Punkten kommen sie aus diesem Grund mit dem Rennmodus in Kontakt.



The Crew 2 baut auf dem Vorgänger aus dem Jahr 2014 auf, der viele Spieler begeistern konnte. Auf entsprechend zahlreichen Plattformen kann auch das neue Spiel schon bald gespielt werden. Wie üblich ist auch der Download der Datei möglich, um nach der Veröffentlichung noch schneller an die Inhalte zu kommen. Dafür ist für die Playstation eine PSN Card erforderlich.



Eine besondere Komponente wird The Crew 2 durch die Karte der USA verliehen. Die Vereinigten Staaten wurden im Miniaturformat in das Game übertragen, um ihm einen realistischen Charakter zu verleihen. Wie gewohnt bekommen die Spieler dabei nicht nur die Chance, am Steuer eines Autos zu sitzen. Weiterhin stehen vereinzelte Motorräder, Flugzeuge und Boote bereit, mit denen zum Beispiel verschiedene Distanzen noch schneller überbrückt werden können. Auf der Xbox ist der Kauf mit Xbox Live Guthaben möglich.

Jurassic World Evolution

Jurassic World gelang es in diesem Jahr bereits an der Kinokasse, viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Verantwortlichen sahen ihre Chance, und gaben die Lizenzen der Inhalte frei, um sie in ein spannendes Videospiel zu verpacken. Dahinter steckt einerseits der Wunsch, im Marketing Film und Spiel zu verbinden. Weiterhin bietet sich die Gelegenheit, die vielen Anhänger des Klassikers Jurassic Park noch einmal an die Konsole zu bewegen.



Besonders beeindruckend sind in diesen Tagen die Grafiken, die von den Entwicklern erzeugt werden konnten. Sie bieten den Nutzern die Chance, regelrecht in das Geschehen einzutauchen. Trotz der wirtschaftlichen Aspekte, die eng mit dem Game verflochten sind, wird dieses zu keiner Zeit langweilig. Die Steuerung konnte derweil so angepasst werden, dass es auf unterschiedlichen Plattformen zur Verfügung steht. Daraus ergibt sich ein ansprechender Gesamteindruck, der dem Game wohl in den kommenden Monaten zu einem weiteren Aufschwung verhelfen wird, wie er den Erwartungen der Hersteller entspricht.

Red Dead Redemption 2

Über viele Jahre hinweg hielt sich Rockstar Games mit einer Fortsetzung zurück. Nun gibt es mit Red Dead Redemption 2 endlich das Spiel, auf das eine Fangemeinde viele Jahre lang warten musste. Generell erweist sich das hier angesprochene Western-Genre im gesamten Umfeld der Videospiele als unterrepräsentiert. Nur sehr selten bietet sich für Gamer die Chance, in diese ferne und rohe Welt einzutauchen. Auch aus diesem Grund sind die Erwartungen groß, die an das Spiel gestellt werden, welches erst im Oktober 2018 auf den Markt kommt.



Doch bereits sehr früh entschieden sich die Verantwortlichen dafür, erste Infos an die Öffentlichkeit zu tragen. So soll es sich auch bei Red Dead Redemption 2 um ein Open-World-Spiel handeln. Dies bedeutet, dass dem Protagonisten im Wilden Westen sehr viel Platz gewährt wird und er sich wohl frei in der Map bewegen kann. Ein wichtiges Element bleiben dafür natürlich die verschiedenen Herausforderungen und Gefahren, die unterwegs lauern. Eine gewisse Spielkenntnis ist aus diesem Grund definitiv von Vorteil, um das Spiel im vollen Maße genießen zu können.



Natürlich handelt es sich hierbei nur um einen kleinen Ausschnitt dessen, was der Markt der Videospiele in diesem Jahr noch zu bieten hat. Regelmäßig erscheinende Klassiker, wie zum Beispiel FIFA 19, werden die Umsätze der Anbieter ebenso in die Höhe zu treiben wissen. Auch aus diesem Grund lohnt es sich, regelmäßig einen Blick in die Regale und Online-Sortimente zu werfen. Schließlich wird es immer wieder möglich sein, attraktive Neuheiten zu entdecken, welche eigens dafür entwickelt wurden, um eine große Zahl an Spielern auf ganzer Linie begeistern zu können.