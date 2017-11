Die Retro Gaming Konsole SNES von Nintendo

Der Kampf um den deutschen Markt der Spielekonsolen wird von Sony, Microsoft und Nintendo beherrscht. Aber jetzt hat Nintendo die miniaturisierte Gaming Konsolen Version des SNES auf den Markt gebracht, die viele klassische Spiele wieder neu belebt, die auch deutsche Online Casinos in den 80er Jahren angeboten haben. Dieses Gerät bietet die Möglichkeit, alle alten Spiele zu verwenden, die viele Spiele Fans noch in den Regalen stehen haben.

Der Nintendo Retro Boom begann mit dem NES

2016 brachte Nintendo eine miniaturisierte Version der 80er Jahre Gaming Konsole NES auf den Markt. Die limitierte Auflage der Spielkonsole war schnell vergriffen und viel Fans ärgern sich heute noch darüber, nicht zugegriffen zu haben. Denn diese Neuauflage bietet die Möglichkeit, alle alten Spiele wieder neu zu beleben und auf jedem üblichen Fernseher noch einmal zu spielen. Das reizt nicht nur die Nostalgie-Fans, jeder erinnert sich gerne noch einmal an die Spiele, die in unserer Jugend angesagt waren.

Zwar waren viele Interessierte enttäuscht, das die neue Auflage der klassischen Gaming Konsolen nicht die alten Kartuschenspiele lesen kann, aber viele der Spiele werden mitgeliefert oder vielleicht auch bald angeboten. Dafür besitzt aber die neue Version sogar einen HDMI-Anschluss, der „Super Mario World“, „Super Metroid“ und das Zelda-Abenteuer „A Link to the Past“ ruckelfrei auf modernen Fernsehern darstellen kann. Die japanischen Videospielveteranen von Capcom, Square und Konami

liefern ebenso sieben weitere Spiele-Klassiker für die Retro-Version an.

Das SNES aus der Nintendo Classic Mini Reihe

Der Erfolg des NES Mini muss wohl selbst Nintendo überrascht haben. Deshalb hat das

Unternehmen vor einem Monat den Verkauf des SNES angekündigt. Auf dem Markt der Gaming Konsolen ist der Erfolg einer Retro-Konsole eine Sensation. Sie kann keine marktüblichen Spiele benutzen und wird direkt mit 21 Retro-Spielen ausgeliefert. Es gibt zwar auch ein neues Spiel, aber insgesamt bleibt das SNES eine Spielkonsole auf dem Stand der 80er Jahre.

Wer noch ein SNES erwerben möchte, der sollte sich schnell auf den Weg zum nächsten Händler machen. Die Vorbestellungen erreichen schon fast die gesamte Produktionsmenge, die Nintendo angekündigt hat. Dabei passt auch das zweite Gerät aus der Classic Mini Reihe in eine Handfläche und wird mit zwei funktionierenden Retro-Controllern ausgeliefert.

Die Retro Konsole SNES

Für weniger als 100 Euro erhalten Retro-Fans mit dem SNES zwar keine originalgetreue Kopie der Spielkonsole der 80er Jahre, da die Elektronik der neuen Version nur die alte Technik emuliert, sie bekommen aber ein Stück Elektronikgeschichte und Nostalgie frei Haus. Deutsche Online Casinos könnten von dem neuen Retro-Boom profitieren, da sie bestimmt noch viele der Spiele aus den Anfangsjahren des Internets im Keller vergraben haben.