Die Nintendo Switch – Ist Nintendo wieder im Game?

Nintendo hatte es in diesem jungen Millenium nicht leicht. Nach Jahrzehnten der absoluten Dominanz am Konsolenmarkt kamen zunächst mit Sony und später auch noch Microsoft zwei ernsthafte Konkurrenten, die dem japanischen Entwickler-Urgestein das Leben verdammt schwer machen sollten. Tatsächlich liegen die wichtigen Gründe für Nintendos Zweitreihen-Status der vergangenen Jahre beim Entwickler und Publisher selbst. Während Sony und Microsoft sich in einem erbitterten Wettstreit um die Konsolenvorherrschaft einen starken Exklusiv-Titel nach dem anderen um die Ohren gehauen haben, hat man bei Nintendo auf altbewährtes gesetzt.

Keine Frage, die typischen Nintendo-Spiele der letzten Jahre wie „Super Mario Galaxy", „Metroid: Prime" oder das für Handhelds repräsentative „Pokemon" sind erfolgreich gelaufen und auch die hohen Verkaufszahlen der Wii sprechen für sich. Jedoch war der Ruf der „Casual"-Konsole schnell da und verweilte ebenso hartnäckig. Das später Debakel rund um die in Gamingkreisen meist belächelte Wii-U hat dann vielen Hardcore-Nintendo-Fans fasst schon die letzte Hoffnung geraubt, jemals wieder eine richtig gute Nintendo-Konsole in die Finger zu bekommen. Doch mit dem Erscheinen der Nintendo Switch kommt auch neue Hoffnung.

Traumstart für die Switch

Mit fast schon 2 Millionen verkauften Einheiten innerhalb der ersten zwei Wochen seit Erscheinungstermin kann man von einem nahezu perfekten Start reden. Alle waren heiß auf die Switch und die für Nintendo typischen, interessanten Neuerungen, die das Gerät mitbringt. Maßgebend am Verkaufserfolg beteiligt ist die gleichzeitige Erscheinung vom neuen Zelda. Man könnte den Untertitel „Breath of Wild“ als eine Art Ankündigung von Nintendo interpretieren, dass sie wieder zurück in der „erwachsenen“ Konsolenlandschaft sind. Die bewährte Nintendo-Strategie, einen neuen Ableger einer ihrer beliebtesten Spielserien gleich mit dem Konsolenrelease an den Start zu bringen, ging erneut auf. Das ist zum einen auf die treue Fangemeinde zurückzuführen, zum anderen aber auch den großartigen Arbeit, die Nintendo mit „Breath of Wild“ da hingelegt hat. Nintendo hat damit einen riesigen Marketing-Selbstläufer losgetreten. Die Präsenz, die das neue Zelda auf Streaming- und Videoplattformen wie Twitch und Youtube einnimmt, gleicht fast dem Ausmaß des im Jahre 2011 erschienenen Skyrim, welchem man als Mitglied der Gaming-Community gar nicht aus dem Weg gehen konnte.

Doch Vorsicht ist geboten

Lässt man die Wii-U außen vor, kann bei beinahe jeder Nintendo-Konsole einen starken Start verzeichnen. Diesmal gilt es für Nintendo, mehr Abwechslung zu bieten und sich nicht nur auf die eigenen Marken zu verlassen. Bisher stehen mit Titeln wie „Xeboblade Chronicles 2“ und dem obligatorischen neuen Mario Kart zwar große Exklusivtitel an, aber die bereits besagt Abwechslung muss kommen, damit Nintendo sich ernsthafte Langzeit-Chancen ausrechnen kann. Wir sind gespannt und würden uns der Diversität auf dem Konsolenmarkt wegen Wünschen, dass Nintendo diesmal alles richtig macht und aus Versäumnissen der Vergangenheit gelernt hat.