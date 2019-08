Die nächste Meisterschaft wird am Computer entschieden

Ganz gleich wohin man diese Tage schaut, virtuell alles findet online statt (die Tatsache, dass dieser Artikel nur hier zu finden ist, sollte dieses Argument unterstützen). Oder wann sind Sie das letzte Mal direkt nach Vegas oder nach Dortmund gefahren, um ein wenig Poker zu spielen oder ein Live Spiel im Stadion anzuschauen? Eben. Alles ist online, aber genau das ist der Punkt: denn je mehr Dinge online sind, desto mehr Zugriff haben Spieler auf alle möglichen Inhalte. Dies ist der Grund, warum die kommenden Meisterschaften immer öfter am Computer und der Konsole entschieden werden, und nicht mehr ausschließlich auf dem Grün. Gleichzeitig kommen mehr und mehr Anbieter auf den Markt, sodass es mitunter schwerfallen kann, den Überblick zu behalten. Allerdings ist der Markt so schnell, dass sich Trends schneller ausbreiten als manchen lieb ist.

Es wächst zusammen was zusammen gehört

Der Markt der Online Spiele ist noch weit davon entfernt, als überlastet zu gelten. Noch immer scheint nicht komplett festzustehen, wohin sich genau beispielsweise der Markt der virtuellen Casino Spiele entwickelt. Es kommt eine Menge Anbieter, die zu kleinen oder größeren Teilen den Spagat zwischen Casino und Sport wagen – nicht alle schaffen es. Allerdings gibt es immer wieder positive Ausreißer, die es verstanden haben, Trends zu einen. So gibt es auf Slottyvegas Spiele für sowohl traditionelle Casino Spiele als auch Esports. Denn auch wenn die Szenen für beide Bereiche noch nicht komplett übereinstimmen, so gibt es dennoch eine Menge Parallelen die dafür sorgen, dass man sich auf der Plattform wohlfühlen kann.

Online Wetten werden schnell dynamischer

Wer sich jemals mit den Begriffen „Fortnite“ und „FIFA“ beschäftigt hat, weiß, dass es nicht mehr nur Spiele sind, die man daheim zuhause mit Freunden zockt, ohne dass immer mehr Menschen zugucken. Mittlerweile gibt es bereits Turniere, bei denen die Spieler weltweit um Millionen Preisgelder spielen, während gleichzeitig mehr und mehr Menschen online zugucken – und mitwetten. Der Markt ist tatsächlich so aufgeladen mit neuen Trends, dass sowas wie der kleinste Bug für echte Unterschiede sorgen kann, wie letztens bei Spielern in der Schweiz gemerkt wurde. Da die Wetten aktuell leichter von der Hand gehen und auch mobil das Spielen immer dynamischer wird, darf man davon ausgehen, dass diese Trends auch die Zukunft bestimmen werden. Es liegt auch daran, dass Menschen die auf Casino Spiele wetten einen Hang dazu entwickeln, einfach mal neue Dinge ausprobieren zu wollen. Esports und virtuelle Sportwetten sind hierbei ideal darauf abgestimmt, sodass hier wirklich etwas zusammenwächst.

Die Konsole wird besser

Es ist daher fast schon ein wenig irrelevant, welche Konsole als nächstes für den Esports Markt optimiert wird, denn auf lange Sicht werden sowohl PlayStation als auch XBOX aufrüsten müssen, um der stets wachsenden Fanbase gerecht zu werden. Denn anders als in Vegas oder in Dortmund beim Fußball gibt es hier keine physischen Grenzen. Auch wenn es bei manchen Servern hier in Deutschland bereits an die Grenzen geht. Jedoch sind dies Momentaufnahmen, die nicht davon ablenken sollten, wie dynamisch und zukunftsorientiert der Esports sowie der Casino Markt bereits geworden ist