Die besten Slot-Games im CasinoEuro

Online Casinos sind der heißeste Trend auf dem derzeitigen Markt. Angesichts einer derartigen Überflutung weiß der Spieler oft gar nicht mehr, für welches er sich entscheiden soll. Präsent sind häufig die Seiten, für die Werbung im TV rauf und runter läuft. Das heißt aber nicht, dass es sich hierbei um die besten Seiten handelt. Im Prinzip sollte der Spieler immer nach seinen Interessen auswählen. Beispielsweise gibt es im CasinoEuro die besten Spielautomaten, die allein schon durch ihre große Auswahl die Besucher beeindrucken. Da ein Nachmittag aber nicht reicht, um alle von ihnen durchzuspielen, stellt der Artikel die sieben Slots vor, die sich kein Fan entgehen lassen sollte.

Slot-Tipp #1: Starburst

Dieser Slot ist einfach ein Klassiker. In einem gut sortierten Online-Casino darf er deshalb unter keinen Umständen fehlen. Vom Spielfeld leuchten dem User funkelnde Diamanten in starken Farben entgegen, die auch noch gehörig Glück bringen, wenn sie sich günstig in einer Reihe zusammenfügen. Scatters und Wilds versüßen das Spielvergnügen – und Free Spins erhöhen die Gewinnchancen.

Slot-Tipp #2: Book of Dead

Das Thema Ägypten gehört nach wie vor zu den Trends der Spielebranche. Kein Wunder, dass es sich also bis in die Glücksspielindustrie durchgeschlagen hat. Hintergrundstory ist – ähnlich wie bei Book of Ra – ein verschollenes Buch mit magischem Inhalt, das ein unerschrockener Abenteurer unermüdlich sucht. Besonders viel Abwechslung bieten hier die mystischen Symbole: Das sagenumwobene Buch agiert als Scatter und löst mit etwas Glück zehn Gratis-Spins aus, bei denen dann das Expanding-Symbol wahre Wunder bewirkt.

Slot-Tipp #3: Gonzo’s Quest

Hier schlüpft der Spieler in die Rolle eines Eroberers in Lateinamerika – keine besonders sympathische Rolle, aber wohl eine, die in der Regel mit großem Reichtum gesegnet wurde. So ist auch Gonzo auf der Suche nach der goldenen Stadt Eldorado. Doch der Zugang zu ihr wird ihm durch herabfallende Klötze versperrt – Klötze, die in diesem Spiel die Alternative zu drehenden Rädern bilden. Eine pfiffige Idee, aufgrund derer Spieler diesen Slot keinesfalls verpassen sollten.

Slot-Tipp #4: Twin Spin

Auch Twin Spin hat ein besonderes Feature: Hier dreht der Spieler gleich an zwei Rädern und hat deshalb natürlich die Chance auf noch beeindruckendere Gewinne. Die Symbole sind vergleichsweise einfallslos – spannender als klassische Diamanten und Siebener wird’s nicht – aber der peppige Soundtrack tut sein Übriges, um den Spieler bei Laune zu halten.

Slot-Tipp #5: Bonanza

Dieses Game lässt sich inspirieren durch die in den Sechzigern populär gewordene Fernsehshow „Bonanza“, die im Wilden Westen spielt. Das erkennt der Spieler allerdings höchstens daran, dass die Reels hier in einem Bergwerk aufgespannt sind. Ansonsten bemüht er sich, Edelsteine in eine Reihe zu bringen oder hofft darauf, dass ein paar Wilds oder Scatters günstig auf dem Bildschirm landen. Passend dazu spielt das Banjo fröhliche Melodien.

Slot-Tipp #6: Reactoonz

Die Figuren dieses Slots erinnern an die ulkigen Gestalten des Disney-Hits Monster AG. Sie verfügen über wahlweise ein, zwei oder drei Augen und tummeln sich in 7×7 Reihen auf dem Spielfeld. Landen genügend von ihnen in einem Cluster, verschwinden sie – ähnlich wie bei Candy Crush – und werden durch neue herabfallende Symbole ersetzt. Zuckersüß!

Slot-Tipp #7: Vikings go Berzerk

Der letzte Tipp in dieser Liste ist etwas für echte Männer: Die Wikinger in diesem düsteren Spiel sind in Kampflaune und schwingen ihre Äxte. Das Spielfeld ist hier aufgespannt auf einem Wikingerboot und die Gesellen sehen ganz schön furchteinflößend aus – doch diese Furcht verfliegt spätestens dann, wenn die ersten Gewinne eingefahren werden.

Das waren die heißesten Empfehlungen aus der CasinoEuro-Slotsammlung – wer hier nicht fündig wird, der entdeckt mit Sicherheit etwas im restlichen Repertoire der Seite.