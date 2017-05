Die beliebtesten Online-Slots

Bei Online-Slots brauchst du nichts als ein bisschen Glück, um den Jackpot zu gewinnen. Wir stellen die beliebtesten virtuellen Einarmigen Banditen des Sommers vor.

Wenn die Sonne scheint, haben viele von uns weniger Zeit für lange Battles vor dem heimischen Computer. Da muss es oft ein schneller Spiele-Kick tun. Die folgenden drei Slots werden derzeit am häufigsten gespielt:

Jurassic Island

Pterodactylus, Velociraptor, Raptor und Parasaurolophus – wer auf Dinosaurier steht, kommt bei Jurassic Island auf seine Kosten. Das Slotspiel von Ash Gaming beamt euch 245 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit, als Dinos überall waren. Auf fünf Walzen und 25 Gewinnlinien tümmeln sich die teils gefährlichen Großechsen, aber auch Knochen frisch verspeister Dino-Mahlzeiten, Affen und Vögel sind zu sehen. Wenn ihr eine Gewinnkombination erreicht, erwachen die Dinosaurier zum Leben. Wenn ihr drei Mal oder öfter irgendwo auf den Walzen das Scatter-Symbol angezeigt bekommt, den Jäger, dann könnt ihr euch eins aus vier Bonusfeatures aussuchen. Am besten gefällt uns das Hot Shot Hunter Bonus-Feature, denn hier kommt ein bisschen Shooter-Stimmung auf: Dinosaurier huschen schnell über den Bildschirm, und ihr müsst das Fadenkreuz auf sie lenken. Jeder getroffene Dino bringt euch das Ein- bis Zehnfache eures Einsatzes. Fliegende Echsen machen euch zwischen drei- und 50 mal reicher und für braune Dinosaurier gibt’s sogar zwischen sechs und 180 Mal euren Einsatz. Die Gewinnquote auf der Urzeitinsel liegt bei stattlichen 96,53%.

Viking Runecraft

Dieses beliebte Spiel von Play N Go vereint aufregende Online-Slot-Action mit hochwertigen Animationen und Bonusfeatures. Viking Runecraft spielt in der rauen nordischen Landschaft unter den Augen eines bedrohlich wirkenden Wikingers auf 7×7 Feldern. Wenn mindestens fünf Symbole senkrecht oder waagerecht verbunden sind, habt ihr eine Gewinnkombi. Die Spielsymbole umfassen Runen in verschiedenen Farben und Hammer, Helm, Axt und Anhänger. Einige Felder leuchten blau, und wenn eure Gewinnkombis alle dieser Felder abdecken, habt ihr ein Extra-Feature gewonnen. Dann taucht ein nordischer Gott auf und belohnt euch mit Bonusrunden, bei denen euch große Gewinne winken. Die Gewinnquote liegt bei spielerfreundlichen 96,7%.

Mr Cash Back

Bei Mr. Cash Back von Playtech gibt man sich keine Mühe, zu verbergen, worum es hier geht: Zaster machen! Dabei gibt es in dem klassischen 5-Walzen-Spiel mit 15 Gewinnlinien und netter Grafik ein innovatives Bonus-Feature: Das Mr. Cash Back-Feature erlaubt euch, 50 mal euren Einsatz zurückzugewinnen, wenn irgendeine eurer aktiven Paylines in 50 Spins keinen einzigen Gewinn erzielt hat. Wir finden das eine gute Idee, wenn man das Gefühl hat, schon ewig zu spielen, ohne positive Ergebnisse zu haben. Der zigarrenrauchende Mr. Cash Back ist übrigens auch das Wild-Symbol und das Cash Back-Logo dient als Scatter. Mit drei oder mehr Scatter-Symbolen irgendwo auf den Walzen bekommt ihr ein Freispiel mit Gewinnverdopplung und Wild-Symbolen für jeden Spin. Mit einer Gewinnrate von 95,46% können Spieler ab 0,01€ für einer Gewinnlinie bis zu 750€ für alle Paylines einsetzen.

Jackpot-Slots

Wie alle Slot-Spiele sind die drei Jackpot-Slots, zeigen also den höchsten Gewinn an. Manche Slots bieten einen festen Jackpot an, andere Slots, wie zum Beispiel Mega Moolah, Hall of Gods oder Mega Fortune, haben einen progressiven Jackpot. Der progressive Pot steigt, bis ein Gewinner diesen knackt. Mit jedem Spin, die ein Spieler in einem Jackpotspiel macht, wird dem Jackpot ein gewisser Prozentsatz angerechnet. Der Jackpot steigt, bis ein glücklicher Spieler ihn gewinnt. In der Regel wird der Jackpot eines Spielautomaten nicht in einem, sondern in mehreren Casinos angeboten. Das Schöne ist: der Jackpot steigt durch die Vernetzung vieler ununterbrochen noch schneller.15