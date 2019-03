Die 7 Casino-Spiele mit den besten Quoten

Wenn Sie in einem Online-Casino spielen oder wenn Sie ein klassisches Casino betreten, sehen Sie Hunderte von Spielen. Die Casinos bieten Ihnen klassische Casinospiele wie Roulette, Blackjack, Poker, Bacarrat, Keno, Bingo und Pontoon. Aber sie bieten auch eine große Auswahl an Spielautomaten und Video-Slot-Spielen. Im durchschnittlichen Online-Casino finden Sie über 500 verschiedene Spielautomaten. Es gibt Casinos, die 10 verschiedene Blackjack-Varianten in ihrem Online-Casino anbieten.

Aber bevor Sie anfangen zu spielen, ist es wichtig, die Casino-Spiele mit den besten Quoten und dem niedrigsten Hausvorteil zu kennen. Denn diese Spiele sind die besten für den Spieler.

Wenn Sie Casinospiele mit einem niedrigen Hausvorteil spielen, haben Sie eine höhere Chance, Geld zu gewinnen. Wenn der Hausvorteil eines Spiels hoch ist, ist das für Sie als Spieler nachteilig.

Es ist sehr wichtig, den Hausvorteil der Spiele zu kennen, die Sie beginnen zu spielen. Als Spieler können Sie bessere Entscheidungen treffen, wenn Sie den Hausvorteil des Spiels kennen, das Sie spielen. Sie können etwa die richtige Spiel- oder Wettstrategie bei Blackjack oder Video Poker spielen und eine gute Strategie kann den Vorteil des Hauses weiter verringern.

Wir erklären erst einmal den Hausvorteil und zeigen dann, welche Spiele für die Spieler am besten sind, wenn sie in Online Casinos Echtgeld einsetzen wollen.

Was bedeutet der Hausvorteil bei einem Casinospiel?

Jedes Casinospiel hat einen Hausvorteil. Wenn ein Casinospiel keinen Hausvorteil hätte, könnte das Casino innerhalb eines Tages oder einer Woche nach der Eröffnung bankrottgehen. Der Hausvorteil ist ein Vorteil, den das Casino in seine Spiele integriert hat. Das ist der Vorteil, den das Casino im gegenüber der Person, die das Spiel spielt, hat. Der Hausvorteil ist immer ein Prozentsatz.

Casinos sind kommerzielle Unternehmen und ihr Geschäftsmodell ist es, Geld zu verdienen. Jedes Spiel muss also einen bestimmten Hausvorteil haben.

So funktioniert der Hausvorteil

Stellen Sie sich ein Casinospiel mit einem Hausvorteil von 4% vor. Das bedeutet, dass das Casino einen durchschnittlichen Umsatz von 4 Euro pro 100 Euro Einsatz für dieses Spiel erzielt. 4 Euro von 100 Euro sind 4% Hausvorteil. Beachten Sie, dass es sich um einen durchschnittlichen Satz handelt. Der 4%ige Hausvorteil ist eine durchschnittliche Zahl über einen sehr langen Zeitraum.

Je niedriger der Hausvorteil, desto besser ist das Spiel für Sie als Spieler. Und wenn der Hausvorteil hoch ist, verdient das Casino mehr Geld, während Sie es spielen. Es ist also immer am besten, Casinospiele mit dem niedrigsten Hausvorteil zu spielen.

Wenn Sie ein Online-Casino oder ein klassisches Casino besuchen, sehen Sie wahrscheinlich Auszahlungsprozentsätze bei den Spielen, die Sie spielen. Bei Spielautomaten können Sie jederzeit den Auszahlungsprozentsatz überprüfen. Dies ist der Prozentsatz, den die Spiele im Durchschnitt auszahlen. Der Auszahlungsprozentsatz ist fast dasselbe wie der Hausvorteil. Der Hausvorteil ist 100 Prozent minus dem Auszahlungsprozentsatz. Wenn ein bestimmtes Spiel einen Auszahlungsprozentsatz von 95% hat, ist der Hausvorteil 100% – 95% = 5%.

Je höher der Auszahlungsprozentsatz, desto besser für den Spieler.

Die 7 Casino-Spiele mit dem niedrigsten Hausvorteil

Hier zeigen wir Ihnen die 7 Online-Casino-Spiele mit dem niedrigsten Hausvorteil. Beachten Sie, dass der Hausvorteil auf Durchschnittswerten basiert. Und der Hausvorteil wird nach der perfekten Strategie berechnet. Spieler, die ungeschickt und ungeduldig spielen, werden nicht den niedrigsten Hausvorteil bekommen. Spielen Sie die beste Strategie und Sie werden Ihre Gewinnchancen bei den folgenden Online Casino Spielen erhöhen.

Platz 1: Video Poker (Jacks or Better) – 0,4%

Wenn Sie das Spiel mit dem niedrigsten Hausvorteil spielen wollen, empfehlen wir Ihnen, das Video Poker Spiel Jacks or Better auszuprobieren. Um den niedrigsten Hausvorteil zu erreichen, müssen Sie die richtige Strategie spielen und mit dem maximalen Einsatz (5 Münzen) spielen. Jacks or Better ist ein sehr beliebtes Spiel in Las Vegas und in den Online-Casinos in den Vereinigten Staaten. Dieses Spiel ist an Automaten in vielen klassischen Casinos oder an digitalen Automaten in Online-Casinos verfügbar. Es ist kein Tischspiel und alles in diesem Spiel wird automatisch ausgeführt.

Platz 2: Blackjack – 0,5%.

Eines der beliebtesten Casinospiele ist Blackjack. Dieses Spiel ist beliebt, weil es spannend ist und ziemlich einfach zu spielen ist. Wenn Sie die richtige Blackjack-Strategie spielen, ist der Hausvorteil dieses Spiels sehr niedrig. So haben Sie eine hohe Chance, Geld zu gewinnen, während Sie Blackjack spielen.

Platz 3: Ponton – 0,4% bis 0,7%.

Pontoon ist eigentlich eine beliebte Variante des normalen Blackjack. Es ist Blackjack ohne die Zehner-Karten. Das ist natürlich ein großer Nachteil für dem Spieler. Aber Pontoon kompensiert das. Bei Pontoon gewinnen Sie direkt, wenn Sie 21 Punkte haben. In vielen Casinos können Sie Ponton spielen. Beachten Sie, dass es in jedem Casino oder bei jedem Spiel von Pontoon leichte Variationen der Regeln geben kann.

Platz 4: Videospielautomaten in Online-Casinos – ab 1%

Online Slots sind die beliebtesten Spiele in den Online Casinos. Sie finden über 500 verschiedene Slot-Spiele im durchschnittlichen Online Casino. So kann man viele verschiedene Spiele wählen. Und natürlich haben sie alle einen anderen Hausvorteil. Es gibt einige Online-Slots mit einem minimalen Hausvorteil von 1% oder 2%. Spieleanbieter wie NetEnt und Williams Interactive bieten eine Auswahl an Spielen mit einem sehr niedrigen Hausanteil. Online-Casinos können einen niedrigen Hausvorteil bei Video-Slots bieten, weil sie viel niedrigere Kosten haben als klassische Casinos.

Platz 5: Baccarat – 1,1%

Baccarat wird auch Punto Banco genannt. Dieses Spiel ist sehr beliebt in klassischen Casinos. In den Online-Casinos wird es auch immer beliebter. Es ist auch beliebt, weil es einen relativ niedrigen Hausvorteil hat, wenn Sie der perfekten Strategie folgen. Das Spiel ist auch wegen seiner Geschwindigkeit beliebt. Beachten Sie, dass der Hausvorteil niedrig ist, wenn Sie auf Banker setzen.

Platz 6: Französisches Roulette – 1,35% (bei einfachen Wetten)

Roulette hat viele verschiedene Varianten. Das französische Roulette-Spiel mit der La Partage-Regel ist das interessanteste, da es einen Hausvorteil von 1,35% hat. Sie erzielen diesen Hausvorteil, wenn Sie Geld auf einfache Geldwetten setzen. Das sind Wetten wie Schwarz / Rot oder Gerade / Ungerade. Wenn Sie andere Wetten platzieren, haben Sie einen Hausvorteil von 2,7% beim französischen Roulette.

Platz 7: Pai Gow Poker – 1,5%

Dies ist ein Spiel, das in Online-Casinos nicht sehr beliebt ist. Aber seine Popularität wächst in den letzten Jahren stetig an. Pai Gow Poker ist sehr beliebt in klassischen Casinos in den USA und Asien. Bei Pai Gow Poker erhalten Sie 7 Karten und mit diesen Karten müssen Sie 2 Pokerblätter bilden. Eine Hand mit 5 Karten und die andere mit den anderen 2 Karten. Der Dealer macht genau das Gleiche. Und wenn Sie mit beiden Händen gewinnen, erhalten Sie das Doppelte Ihres Einsatzes.

Diese Spiele sollten Sie meiden

Natürlich gibt es auch Casinospiele mit einem relativ hohen Hausvorteil. Wenn Sie Ihre Gewinnchancen erhöhen wollen, sollten Sie diese Spiele vermeiden.