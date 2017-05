Die 3 besten Marvel Online Slots aller Zeiten

Es gibt einige Slotmaschinen, die definitiv an der Spitze anzusiedeln sind und von Spielern auf der ganzen Welt respektiert werden. Ganz egal ob es um den Unterhaltungswert geht, die Gewinnwahrscheinlichkeit oder einfach den Spielspaß, diese Spiele überschreiten oftmals die Grenzen des Slot-Genres und ermuntern neue Spieler dazu, Online-Casinos zum ersten Mal auszuprobieren.

Slots im Marvel-Thema sind einige der wichtigsten Spiele in der Slot-Geschichte. Diese Slots sprechen sowohl Slot-Puristen als auch solche Spieler an, die Fans der jeweiligen Franchise sind. Vor allem seit dem Zusammenschluss mit Playtech wurden Marvel Slots zu einem der größten Slotmaschinen-Genres und haben im Laufe der Jahre zahlreiche Millionen erwirtschaftet.

Da es mittlerweile so viele Marvel-Slots gibt, fällt es schwer, die besten Titel auf einer Liste herunterzubrechen, ganz zu schweigen davon, sich die Top 3 festzulegen. Trotzdem versuchen wir hier die besten Spiele vorzustellen, die sowohl lange wichtig sein werden als auch neue Fans ansprechen können.

Iron Man 3

Bei diesem klassischen Marvel Slot können Sie pro Dreh von 25p bis £250 setzen. Der Slot handelt natürlich vom gleichnamigen Film. Die Walzen sind vollgepackt mit tollen Grafiken, die Spieler aus dem Film kennen. Außerdem gibt es tolle Bonusspiele wie die Hall of Armor, die Sie sofort in den Film versetzen. Es gibt 3 Streusymbole, die überall auf dem Bildschirm aufscheinen können, 3 Bonusspiele und einen großzügigen Jackpot, der bei 10.000 Münzen steht.

Freespins, Multiplikatoren, Freezing Wilds und andere Bonusse machen diesen Slot zu einem wahren Erlebnis und Abenteuer. Mit fünf Wild-Symbolen auf den Walzen gewinnen Sie sofort 2.500 Münzen und es fällt Spielern um einiges leichter, die Auszahlungslinien zu vervollständigen. Wenn Sie ein Fan der Iron Man Comics oder der Filmserie waren, werden Sie diesen Slot lieben. Aber auch wenn Sie nur neue Slotspiele suchen, mit denen Sie Ihre Abende füllen können und andere bereits zur Genüge ausprobiert haben, werden Sie von den zahlreichen verschiedenen Bonusspielen und den Gewinnmöglichkeiten mehr als begeistert sein.

Avengers

Eine weitere Marvel-Slotmaschine, die ohne Zweifel den Zahn der Zeit unbeschadet überstehen wird, ist der Avengers-Slot. Die Walzen sind vollgepackt mit vielen verschiedenen Charakteren wie Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow und Captain America. Wenn Sie ein Fan der Avengers oder Marvel generell sind, ist diese Slotmaschine wie geschaffen für Sie – und ist auch eine der beliebtesten Marvel-Slotmaschinen in unseren Online-Casinos. Die Gewinnchance beim Spiel liegt bei satten 95%, was gleichzeitig bedeutet, dass das Haus hier nicht so streng agiert. Außerdem können bis zu höchstens 10.000x gewonnen werden.

Passen Sie auf die Bonusrunden auf, insbesondere auf den Wall of Heroes-Bonus. Dieser wird mit verschiedenen Streusymbolen – dem Avengers-Logo – ausgelöst. Drei oder mehr Streusymbole auf den Walzen schalten den Bonus frei, und wenn Sie fünf Symbole auf den Walzen sehen, bekommen Sie obendrauf einen Sofort-Streusymbolgewinn im Wert von 100x. Das Schild-Symbol ist das Wild-Symbol des Spiels und funktioniert wie üblich. Es gibt jedoch auch einen Sofort-Wildgewinn über 10.000x, wenn Sie 5 Schilde auf die Walzen bekommen – damit wird der Jackpot des Spiels ausgelöst.

Fantastic Four

Fünf Walzen – fünfzig Auszahlungslinien – vier Helden. Bei Fantastic Four gilt die Devise Masse statt Klasse, und genau so ist es auch bei diesem Marvel-Slot im Geiste dieser Franchise. Es wäre wohl eine verpasste Chance, wenn man nicht die Zahl 4 in die Bonusspiele gepackt hätte und das Spiel macht bei seiner Superhero-Bonusrunde genau das. Es gibt 4 verschiedene Freespins-Bonusse und einen Multiplikator von bis zu 5x – damit kann man richtig fette Gewinne machen. Die Fackel und das Ding finden sich ebenfalls in den Bonusrunden wieder und die beiden entpuppen sich oftmals als sehr engagierte und gute Zahler.

Dieses Slot Game hat definitiv eine große Langzeitmotivation, nicht nur für Fantastic Four-Fans, sondern auch für den Durchschnitsspieler. Der Jackpot steht aktuell bei 10.000 und das bei einer überdurchschnittlichen Gewinnwahrscheinlichkeit – mit Sicherheit Grund genug, eine Runde bei diesem Slot zu drehen.

Playtech Marvel Slots

Wo wir schon bei Marvel-Slotmaschinen sind, sollten wir auch die aktuelle Situation mit Playtech ansprechen. Im April 2017 entfernte Playtech alle Marvel-Slotmaschinen von den eigenen Seiten. Aber keine Angst, diese Spiele kehren neu verpackt in nächster Zukunft wieder zurück. Bei Neuerscheinen können Sie diese Online-Slotmaschinen wieder bei PartyCasino spielen.

Das Ende der Zusammenarbeit kommt daher, dass Marvel die Lizenzvereinbarungen kündigte. Daher werden diese Spiele leider nicht mehr verfügbar sein. Disney ist im Besitz der Marvel-Franchise und entschloss sich dazu, die Glücksspiellizenzen zurückzuziehen. Aus diesem Grund ist die Neuvergabe der Lizenzen an Playtech zur Zeit auf Eis gelegt.

Aber wie gesagt: die Spielesoftwares werden nicht einfach verschwinden, sondern in neuem Gewand zurückkehren, diesmal jedoch nicht im Marvel-Format. Halten Sie also Ausschau nach Ihren Lieblings-Marvelslotmaschinen in einem neuen Format – wir wissen noch nicht genau, wie sie aussehen werden, aber sie werden definitiv hier erscheinen.