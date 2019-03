Devil May Cry 5 – Westliche PS4-Version mit Day-One-Patch nachträglich zensiert?

So wie es scheint wurde die westliche PlayStation 4-Version des Action-Titels „Devil May Cry 5“ heimlich leicht zensiert. Viele Spieler berichten aktuell von Lens-Flare-Effekten, welche dezent den Blick auf einen nackten Hintern verdecken.

Die Zensur tritt erst in Kraft, wenn man das Spiel auf die Version 1.1 hievt. Laut dem offiziellen Changelog soll mit dem Update unter anderem die allgemeine Performance optimiert und kleinere Fehler behoben werden. Doch wie viele aufmerksame Spieler aktuell berichten, hat Capcom mindestens eine Szene des Abenteuers nachträglich zensiert.

In einer Szene ist eigentlich Trishs nackter Rücken inklusive knackigem Hintern zu sehen. Statt der nackigen Tatsache sehen westliche Playstation 4 Spieler einen Lens-Flare-Effekt, welcher den Hintern verdeckt. Allem Anschein nach ist nur die westliche Playstation 4-Version von dieser Zensur betroffen, denn in der japanischen PS4-Fassung sowie den Umsetzungen für die Xbox One und den PC ist die Szene auch weiterhin in ihrer ursprünglichen Version zu sehen.

Daher liegt die Vermutung nah, dass die Zensur von Sony Interactive Entertainment gefordert wurde und nicht auf Capcoms Geschäftspolitik zurückzuführen ist. Bisher liegt keine offizielle Stellungnahme seitens Sony oder Capcom vor, sodass über die wahren Hintergründe nur spekuliert werden kann.

„Devil May Cry 5“ ist seit dem 08. März 2019 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Unterhalb des Artikels findet ihr einen Vergleich der Szene in Videoform. Aber Vorsicht, die Szene könnte Spoiler enthalten.