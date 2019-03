Devil May Cry 5 im Test – Stilsicher durch die Hölle

Capcoms stylische Action-Spielreihe „Devil May Cry“ existiert bereits seit 2001. Damals erschien der erste Ableger für die Playstation 2 und schaffte es sofort Kritiker und Spieler gleichermaßen zu begeistern. Mit dem zweiten Ableger 2003 konnte man nicht an den Erfolg anschließen. Dennoch ließ Capcom die Serie nicht fallen und ließ einen dritten Teil produzieren, der bis heute unter Fans als der beste Teil der Serie gilt. Nach dem eher enttäuschenden vierten Teil der Dämonenjäger-Reihe, welcher vor allem wegen seiner recycelten Level (ab der hälfte musste man alle abgeschlossenen Level einfach rückwärts erneut absolvieren) stark kritisiert wurde, entschloss sich Capcom dazu der Reihe eine kreative Pause zu gönnen. 2013 veröffentlichten Ninja Theory (Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, Hellblade: Senua’s Sacrifice) und Capcom „DmC: Devil may Cry“. Dies sollte ein Neuanfang der Serie darstellen, doch beinharte Fans konnten sich nicht an die stark abgeänderte Darstellung des Hauptcharakters Dante gewöhnen. So wurde dieser zwar von der Fachpresse hoch gelobt, konnte sich aber auf dem Markt nicht durchsetzen. Nun ist mit „Devil May Cry 5“ ein direkter Nachfolger veröffentlicht worden, der nahtlos an die Geschehnisse von „Devil May Cry 4“ anschließt und den Reboot-Versuch völlig ignoriert. Aber wie schlägt sich Dante aus heutiger Sicht? Kann Capcom der Serie neues Leben einhauchen und hat man es vielleicht sogar geschafft den besten Ableger der Seriengeschichte zu erschaffen? Ich bin in die Haut der Dämonenjäger Nero, Dante und dem mysteriösen V geschlüpft und verrate euch im Test, wie sich „Devil May Cry 5“ schlägt und an welchen Stellen noch nachbesserungsbedarf besteht.

Absurd aber geil

Eins muss dem Spieler von vorne herein klar sein, bei „Devil May Cry 5“ handelt es sich um einen ernsten Ableger der sich selbst nicht besonders ernst nimmt. Man möchte den Spieler so absurd, actionreich und stylisch wie nur möglich unterhalten. Hirn abschalten und Monster verkloppen und das auch reitend auf einem Raketenarm oder mit jeweils einer Motorradhälfte in jeder Hand. Klingt absurd? Ist es auch, aber es macht verdammt viel Spaß.

Dabei kommen Neulinge wie auch Veteranen voll auf ihre Kosten. Bei der Story müssen Neulingen einige Abstriche machen, denn die Charaktere werden nicht großartig vorgestellt. Dieser Umstand sollte nicht verwundern, denn außer der Büchsenmacherin Nico sind alle Charaktere bereits in aller Ausführlichkeit in den Vorgängern durchgekaut worden. Im Menü lässt sich zwar die „vollständige“ „Devil May Cry“-Geschichte (Menüpunkt „DMC-Historie“) in illustrierter Form nachholen, aber wirklich hilfreich erweist sich diese Form der Nacherzählung nicht. Die beiden Damen Lady und Trish zum Beispiel kommen in einigen Zwischensequenzen vor, wer oder was sie sind erfahren wir leider zu keinem Zeitpunkt. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn bei „Devil May Cry“ geht es nicht um die Geschichte, sondern um die actiongeladenen und übertriebenen Kämpfe. das Kampfsystem ist so komplex und anspruchsvoll wie eh und je. Man muss schon einiges an Zeit investieren, um bei den unzähligen Fähigkeiten und Combos durchzublicken. Hinzu kommt, dass eure Kampffertigkeiten durch ein ausgeklügeltes Punktesystem nach jedem Kampf bewertet werden. Dabei müsst ihr möglichst viele Combos erzielen und so eure Angriffe variieren. Wer immer wieder dieselben Moves vollzieht, weil diese effizient sind, wird zwar schnell mit seinen Gegnern fertig, erzielt jedoch einen niedrigen Punktestand und erhält weniger rote Orbs. Mit den roten Orbs kann man neue Fertigkeiten freischalten und seinen Charakter weiter verbessern. Wem das Kampfsystem zu schwierig ist oder zu komplex erscheint, der kann auch eine Auto-Funktion zuschalten, wodurch mit einem Knopfdruck das gesamte Repertoire eines Charakters den Monstern um die Ohren gehauen wird.

Vor Beginn einer Mission können wir unsere erworbenen roten Orbs in neue Fähigkeiten investieren, den Lebensbalken oder die Devil Trigger-Leiste durch Erwerb von blauen bzw. gelben Orbs permanent steigern lassen und unser Waffenset anpassen. Zudem können wir gelbe Orbs erlangen, die uns im Falle des Scheiterns wiederbeleben können. Man kann sich aber auch durch den Einsatz von roten Orbs wieder ins Leben kaufen. Darüber hinaus erhaltet ihr kurz vor einem Boss die Gelegenheit euren Charakter anzupassen. Entweder ruft ihr Nico mit Hilfe einer Telefonzelle zu eurer Position oder es steht eine kleine Statue mit einer Sanduhr in den Händen. Welches Mittel von beiden ihr nutzen könnt, hängt vom Level ab. Ihr solltet jedoch unbedingt jede Telefonzelle benutzen, auch wenn ihr keine roten Orbs ausgeben wollt. Denn jeder Anruf bei Nico leitet eine Level abhängige Zwischensequenz ein, welche die Charaktere näher beleuchtet und ihnen mehr tiefe verleiht. Die roten Orbs lassen sich auch durch den Einsatz von Echtgeld erwerben, dabei kosten 100.000 Orbs knapp 2 Euro, aber dafür muss man schon extrem faul oder zu viel Geld auf der Tasche haben. Ich habe in meinem Durchgang zwischen 40.000 und 100.000 rote Orbs pro Mission bekommen. Dabei habe ich auf der Schwierigkeitsstufe „Mensch“ (leicht) und der Auto-Kampffunktion gekämpft, wodurch der Multiplikator für den Erwerb der Orbs heruntergeschraubt wurde. Auf höheren Schwierigkeitsstufen und ohne Auto-Funktion werdet ihr deutlich mehr Orbs erwerben können. Zudem findet sich im Spiel selbst kein Hinweis auf die Möglichkeit von Mikrotransaktionen, erst wenn ihr versucht eine Fähigkeit zu erlangen zu welcher euch das nötige Kleingeld fehlt, werdet ihr mit der Weiterleitung in den jeweiligen Store konfrontiert.

Drei ungleiche Retter

Wir starten unsere Reise mit dem jungen Dämonenjäger Nero, der sowohl menschliches wie auch dämonisches Blut in sich trägt und über einen mächtigen Dämonenarm verfügt. Im Verlauf der Story erlangen wir abwechselnd die Kontrolle über einen von drei Charakteren. Neros Arm wird von Urizon abgerissen, der dann durch dessen Macht zum Dämonenkönig aufsteigt. Woraufhin Nero nicht nur aufbricht um die Menschenwelt zu retten, sondern auch von Rachegelüsten geleitet wird. Durch die Büchsenmacherin Nico wird Nero mit allerhand Prothesenarmen unterstützt, die jeweils mit unterschiedlichen Fertigkeiten aufwarten. Man kann die Fähigkeiten der Prothesen entweder in kleinem Maße ausführen, wodurch ein einzelner spezieller Angriff ausgeführt wird oder die Fähigkeit durch längeres Halten der Kreis-Taste aufladen und einen mächtigen Angriff starten, welcher jedoch die Prothese zerstört. Dabei kann Nero im Laufe des Spiels auf insgesamt acht unterschiedliche Prothesen namens Devil Breaker zugreifen. Mit der Deluxe Edition oder dem knapp 15 Euro teuren Deluxe Edition Upgrade lassen sich vier weitere Prothesen freischalten, darunter auch den Mega Buster, Megamens treue Arm-Kanone. Hier alle Prothesen-fertigkeiten auf zu zählen würde den Rahmen des Tests sprengen, daher an dieser Stelle nur einige Beispiele. Mit einer Prothese lassen sich Elektroangriffe starten, mit einer anderen können Feinde verlangsamt oder gestoppt werden und eine andere Prothese funktioniert wie ein Bohrer, wodurch massiver Schaden angerichtet werden kann. Neben den unzähligen Prothesen, die auch verteilt im Level zu finden sind, greift Nero auf ein Schwert und einen doppelläufigen Trommelrevolver zurück. Zudem kann Nero die Prothesen per Knopfdruck explodieren lassen, um sich aus brenzligen Lagen zu befreien.

Mit V führt Capcom einen völlig neuen Charakter ins „Devil May Cry“-Universum ein, welcher über den gesamten Spielverlauf durchgehend mysteriös und geheimnisvoll bleibt. Bei V handelt es sich um einen eher passiven Charakter, der drei unterschiedliche Dämonen-Gefährten für sich kämpfen lässt und Feinden mit seinem Gehstock den letzten Schlag versetzen muss. Mit der Viereck-Taste setzt V´s Dämonenvogel den Gegnern mit Elektroangriffen zu und mit der Dreieck-Taste rückt V´s dämonischer Panther den Feinden auf die Pelle. Zudem kann V einen Golem heraufbeschwören, welcher jedoch nicht kontrolliert werden kann und komplett selbständig agiert. Dieser verbraucht jedoch die Devil-Trigger-Leiste, welche durch weiße Orbs und durch Schaden zufügen oder einstecken aufgefüllt wird.

Dante hat das größte Arsenal an Waffen und Fertigkeiten im Gepäck. Neben dem Standard-Schwert greift Dante noch auf ein paar Dämonenhandschuhe, ein Motorrad, Nunchakus, seine Pistolen Ebony & Ivory, ein Schrotgewehr, Raketenwerfer und einen dämonischen Hut zurück. Zudem kann er auf vier unterschiedliche Kampfstile zurückgreifen, die jederzeit mit dem Steuerungskreuz durch gewechselt werden können. So wechselt man zwischen „Trickster“, „Gunslinger“, „Swordmaster“ und „Royalguard“. „Trickster“ verbessert Dantes Bewegungen und bietet einem mehr Freiheiten im Kampf. Mit „Gunslinger“ hält Dante seine Gegner auf Distanz. „Swordmaster“ ist für den Nahkampf ausgelegt und ermöglicht ausgesprochen schnelle Combos. „Royalguard“ verbessert die Verteidigung und bietet mächtige Gegenangriffe. Darüber hinaus kann sich Dante in einen Dämon verwandeln, wodurch seine Lebensenergie regeneriert wird und seine Standardwerte wie Angriff, Tempo und Verteidigung kurzzeitig erhöht werden. Im späteren Verlauf der Geschichte schaltet man sogar noch eine zweite Dämonenverwandlungsstufe frei.

Filmreife Action

Dank der hauseigenen RE Engine, welche bereits bei „Resident Evil 7“ und „Resident Evil 2 Remake“ zum Einsatz kam, sieht „Devil May Cry 5“ großartig aus. Zudem kam die Mimik der einzelnen Charaktere selten so gut zur Geltung wie bei „Devil May Cry 5“. Da hat man teilweise das Gefühl einen animierten Film zu gucken. Sobald die Kämpfe starten bricht ein Effekt-Gewitter herein, welches selbst ein „God of War“ in den Schatten stellt. Trotz allem schaffen es die Entwickler, dass der Spieler den Überblick nicht verliert. Nur in den seltensten Fällen verdeckte uns ein Monster oder eine Wand die Sicht auf das Kampf-Geschehe, sodass die Kameraperspektive neu ausgerichtet werden musste. Dank eines integrierten Foto-Modus lassen sich zudem viele eindrucksvolle Momente festhalten. Leider fällt dieser sehr schlicht aus und lässt euch lediglich die Kameraposition neu justieren. Auf Filter oder andere Spielereien müssen die Spieler verzichten.

Das Design im Allgemeinen ist durchweg gelungen. Sowohl die Charaktere, als auch das Level-Design sowie die Monster begeistern durch Abwechslung und Kreativität. Selbst als Neuling wird man leicht die unterschiedlichen Charaktere auseinanderhalten können und direkt als sympathisch empfinden, zumal sie alle immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben. Selbst nach der Hälfte der Kampagne werden vereinzelt immer wieder neue Dämonen präsentiert, die wir vermöbeln müssen. Einzig am Level-Design gibt es was zu meckern, denn allzu viel Abwechslung bekommen wir in dieser Hinsicht nicht geboten. Durchstreifen wir Anfangs zerstörte Städte und Häsuerruinen, besteht zwei Drittel des Spiels aus der Dämonenwelt, die sich nur leicht durch leichte farbliche Akzente voneinander abhebt. Dafür passt der gewählte rockige Soundtrack wie die Faust aufs Auge und unterstützt das actiongeladene Treiben auf dem Bildschirm.

Was einige Spieler jedoch als störend empfinden könnten, sind die zahlreichen Unterbrechungen im Spiel. Da das Kampfsystem, wie bereits erwähnt, durch zahlreichen Waffen und Fertigkeiten durchaus vielseitig und komplex ausfällt, sind eine Menge Erklärungen nötig. So wird das Spiel immer mal wieder gestoppt und ein kleines Tutorial ploppt am linken Bildschirmrand auf. Auch wenn ihr Bruchstücke einiger Orbs im Level findet, welche die Lebensanzeige oder den Devil-Trigger-Balken permanent erhöhen, wird das Spielgeschehen kurzzeitig unterbrochen. Zudem müsst ihr nach jeder Mission einen Ladebildschirm in Kauf nehmen. Zum Glück lassen sich Tutorials ausstellen, jedoch würde ich das für den ersten Durchgang nicht empfehlen, da einem sonst einige neue Moves und Fertigkeiten entgehen könnten. Zwischensequenzen lassen sich ebenfalls jederzeit überspringen.

Fazit

„Devil May Cry 5“ ist mit Abstand eines der stylischsten Action-Spiele der letzten Jahre. Fans kommen an diesem Titel nicht vorbei und werden sich über ein Wiedersehen mit den ikonischen Protagonisten – allen voran Dante – sicherlich freuen. Auch das komplexe und fordernde Kampfsystem samt Style-Bewertung ist zurück. Alle anderen die einfach nur Spaß an übertriebener, teilweise absurder, Action haben und nicht alles ernst nehmen, was über den Bildschirm flimmert, sollten sich den Titel ebenfalls zu legen. Was Capcom mit „Devil May Cry 5“ abliefert, ist schlicht und ergreifend ein Meisterwerk in Punkto Style, Grafik und Gameplay. Viele Spieler sind der Meinung, dass Capcom endlich auf dem richtigen Weg ist und ein gutes Spiel nach dem anderen Abliefert. Nach „Devil May Cry 5“ kann ich mich dieser Meinung nur anschließen. Ich konnte den Controller nur schwer aus der Hand legen und freue mich schon sehr auf meinen zweiten und dritten Durchgang mit Dante und Co.

Screenshots

Diese Diashow benötigt JavaScript.