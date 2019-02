Devil May Cry 5 – Demo für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht

Ab sofort könnt ihr auf Dämonenjagd gehen, denn Publisher Capcom veröffentlichte eine Demo-Version zu „Devil May Cry 5“ für die Playstation 4 und Xbox One.

Wie bereits angekündigt veröffentlichte Publisher Capcom eine Demo-Version zum kommenden Actionspiel „Devil May Cry 5“. Anders als zur veröffentlichten Demo im Dezember dürfen Fans dieses Mal sowohl auf Playstation 4 als auch auf der Xbox One mit Nero auf Dämonenjagd gehen.

In der Demo wird man in die Rolle von Nero schlüpfen dürfen, welcher mit seinem Devil Breaker die Dämonen aufmischt. Zudem werden die Spieler auch neue Fertigkeiten erlangen, um Red Grave City retten zu können. Neben Nero wird man in der Vollversion auch Dante und V steuern können.

Alle Spieler, die sich dazu entscheiden die Demo auszuprobieren, erhalten als Dankeschön in der Vollversion einen Bonus von 30.000 Roten Kugeln spendiert. Unter folgenden Links kann man die Demo herunterladen:

Mit dem neusten Abenteuer möchte Capcom an die Tugenden der Vorgänger anknüpfen und die Fans mit übertriebener Action, fetzigen One-Linern, gewaltigen Bossgegnern und einen rockigen Soundtrack überzeugen. Ob es den Entwicklern gelingt die Fans wieder zu begeistern, wird erst der Release der Vollversion zeigen können. Der letzte Versuch in Form von „DmC: Devil May Cry“ von Ninja Theory wurde vor allem für die Neuausrichtung der Serie stark kritisiert.

„Devil May Cry 5“ wird am 8. März 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.