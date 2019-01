Devil May Cry 5 – Capcom spendiert eine 2. Demo, diesmal für PS4 und XB1

Capcom kündigt eine weitere Demo-Version zum kommenden Actionspiel „Devil May Cry 5“ an, dieses Mal wird die Demo für die Konsolen Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Microsoft und Capcom gingen eine Partnerschaft ein, um im Rahmen der Video Games Awards eine exklusive Demo für die Xbox One anzukündigen. Im Anschluss an die Veranstaltung wurde die Demo veröffentlicht und Xbox One-Spieler konnten sich bereits von der Qualität des Titels überzeugen.

Wie Capcom bekannt gibt, wurde die Demo aus dem Store wieder entfernt, allerdings kann diese immer noch gespielt werden, sofern diese nicht von der Festplatte gelöscht wurde. Im gleichen Atemzug hat Capcom bekannt gegeben, dass eine weitere Demoversion zu „Devil May Cry 5“ veröffentlicht werden soll.

Ab dem 07. Februar 2019 können sich sowohl Xbox One- als auch Playstation 4-Besitzer die Demoversion aus dem jeweiligen Store laden und testen. Bisher hat Capcom jedoch keine weiteren Details zur Demo verraten, sodass nicht ganz eindeutig ist, welche Inhalte die Spieler erwarten dürfen. In der Vollversion wird man die drei Hauptcharaktere Dante, Nero und V steuern dürfen. Jeder Charakter wird seinen individuellen Kampfstil und Spezialfähigkeiten bieten.

„Devil May Cry 5“ wird am 08. März 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.

Huge thanks to everyone who downloaded and tried out the #DMC5 Xbox One demo! As of today, it will no longer be available for download, but it's still playable if you have it on your system.

⚡️ A new demo is coming Xbox One and PS4 on Feb 7th! ⚡️ pic.twitter.com/VZLNAL2tAk

— Devil May Cry 5 (@DevilMayCry) January 7, 2019