Deus Ex-Franchise wird eingestellt

Nachdem Square Enix eine Partnerschaft mit Marvel bekannt gegeben hat (wir berichteten), wurde nun verkündet, dass das Deus Ex-Franchise bis auf weiteres eingestellt wird. Deus Ex: Mankind Divided hat sich nur mittelmäsig verkauft und somit blieb der erhoffte Erfolg aus.

Eurogamer berichtet, dass Eidos-Montreal am nächsten Tomb Raider arbeitet, während Crystal Dnymamics zusammen mit einem Eidos-Montreal Team am angekündigten The Avengers-Projekt bastelt. Außerdem sei wohl ein weiteres Marvel Projekt, das auf Guardians of the Galaxy basiert, in Arbeit. Somit bliebe schlicht kein Platz mehr für das Deus Ex-Franchise.

Auf Anfrage von Eurogamer gab Square Enix folgendes Statement ab:

„Während wir immer noch daran arbeiten, das Deus Ex Universe auszubauen, mit neuem Content und neuen Inhalten für Deus Ex: Mankind Divided, geben wir unsere Talente für die Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics und Marvel am The Avengers-Projekt hin.“

Storylücken, die auch nach dem letzten Ableger offen geblieben sind, werden somit vorerst einmal nicht geschlossen.

Quelle: Eurogamer