Detroit Become Human – Nähert sich einem weiteren kommerziellen Meilenstein

Sonys exklusiver Thriller „Detroit: Become Human“ ist seit Mai 2018 für die Playstation 4 erhältlich und konnte sich durchaus gut verkaufen. Wie Quantic Dream in einem aktuellen Interview zu verstehen gibt, hat sich der Titel knapp drei Millionen mal verkauft.

Überraschend kündigte das französische Entwicklerstudio Quantic Dream eine zukünftige Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen NetEase Gaming an. Demnach wird man in Zukunft Plattform-übergreifende Titel entwickeln und der Fokus liege bereits auf den Plattformen der nächsten Generation.

Wie Game Director und Quantic Dream-Geschäftsführer David Cage über VentureBeat erklärt, nähere sich „Detroit: Become Human“ einem weiteren kommerziellen Meilenstein:

„Detroit ist sicherlich ein radikales Vorhaben für einige Leute, aber am wichtigsten war für uns die großartige Rezeption, die das Spiel von den Spielern erhalten hat, was wiederum zum bisher größten kommerziellen Erfolg unseres Studios führte. Acht Monate nach der Veröffentlichung nähern wir uns als ein exklusiver PlayStation 4-Titel der Marke von weltweit drei Millionen verkauften Einheiten. Die kommerzielle Leistung des Spiels war besonders in Japan und in ganz Asien bemerkenswert.“

Man möchte den erwirtschafteten Umsatz zur Vergrößerung des Studios nutzen und die Belegschaft des Studios von 200 auf 300 Mitarbeiter erhöhen. Deshalb hat man bereits begonnen Stellen auszuschreiben.