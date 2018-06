Detroit: Become Human im Test

Nach ihren Erfolgen mit Fahrenheit und Heavy Rain hat das Unternehmen Quantic Dream seinen Status als geschickter Handwerker dramatischer Filmerlebnisse gefestigt. Die Entwickler nehmen sich Zeit, um mit jedem Titel eine fesselnde und stets originelle Geschichte zu entwickeln. Und so vergehen die Jahre, anders als bei Firmen wie Telltale Games, bis wir etwas Neues erleben dürfen. Ihr letzter Titel, Beyond: Two Souls für PS3, brachte viele der erwarteten Qualitäten mit sich, konnte in den Augen der Fans jedoch nicht so wie ihre früheren Arbeiten überzeugen. Mit der PS4, die nun in ihrem Lebenszyklus angekommen ist, ist das Studio mit seinem neuesten Projekt Detroit: Become Human zurück. Wie du vielleicht bereits vermutet hast, ist dies ein filmisches Abenteuer, bei dem die Entscheidung des Spielers im Mittelpunkt steht. Da 90% des Spiels Geschichte ist, muss ich verstärkt darauf eingehen. Natürlich werde ich nicht erzählen was passieren wird – könnte ich auch gar nicht da dies von den jeweiligen Entscheidungen abhängt –, komme jedoch nicht drum rum auf die einzelnen Geschichten und Charaktere einzugehen. Wer sich nicht im Ansatz spoilern lassen möchte, sollte lediglich zum letzten Absatz springen und sich die Wertung ansehen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß mit der extra langen Einleitung zur Geschichte und zum Test von Detroit: Become Human.

In Detroit: Become Human verfolgst du die Geschichte von drei Androiden, die in einer Reihe von Ereignissen verwickelt sind, welche sie auf gefährliche und unerwartete Wege führen. Das Jahr ist 2038, und die Menschheit hat die Android-Dienste als Teil des täglichen Lebens angenommen. Diese Androiden sind gehorsam und verhalten sich wie Menschen, nachdem sie vor ein paar Jahren den Turing-Test dank des Fortschritts der CyberLife Corporation bestanden haben. Die Menschen benutzen sie für alles: persönliche Einkäufer, Putze, Hausmeister, Bauarbeiter, Wächter, Nachhilfe-Lehrer der Kinder und vieles mehr. Auch Prostitution ist ein Thema in Detroit. Die Androiden werden als Objekte behandelt und werden noch häufiger als „es“ bezeichnet – sogar von ihresgleichen. Androiden müssen getrennte Busabteile benutzen, können bestimmte Geschäfte nicht betreten und müssen Proteste von Menschen ertragen, die glauben, sie hätten ihre Arbeitsplätze an die Roboter verloren. Diese Art von dystopischer Science-Fiction ist sicherlich nicht neu in der Unterhaltungsindustrie, aber Detroit: Become Human erzählt wunderbare Geschichten einzelner Androiden, die am Ende ein großes Ganzes ergeben. Es errichtet dabei eine immersive Welt und stellt dem Spieler dabei immer wieder die Frage wie er zu handeln vermag. So gibt es wie auch bei den Menschen meist kein pro oder kontra, kein schwarz oder weiß. Die Entscheidungen sind zum Teil sehr schwierig, da die Konsequenzen nicht leicht abzuschätzen sind. Das Spiel schafft es sogar Horror- und Schock-Elemente mit unterzuschmuggeln, was erstaunlich gut funktioniert.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über alle drei Androiden, die ihre eigenen Existenzen führen. Zwei dieser spielbaren Charaktere treffen auf Ereignisse, die sie über den Rand kippen und ihnen ermöglichen, sich aus ihrer Programmierung zu lösen. Sie werden zu so genannten Abweichlern. Abweichler sind Androiden, die als fehlerhaft angesehen werden und eine Bedrohung für den Menschen darstellen, weil sie eine Fähigkeit entwickelt haben, frei zu denken und Widerstand gegen ihre oft missbräuchlichen Besitzer zu zeigen. Sie haben es geschafft ihre festen, vorgegebenen Verhaltensmuster zu durchbrechen und Emotionen entwickelt.

Kara ist ein assistierendes Modell, das von einem aggressiven Mann gekauft wird, um Hausarbeiten zu erledigen. Eines Tages erlebt sie ein Ereignis, das sie zwingt, ein Abweichler zu werden. Sie muss mit einem kleinen Mädchen flüchten, um sie zu beschützen. Markus ist ein ähnliches Modell wie Kara, der seinen kranken älteren Klienten versorgt. Im Gegensatz zu Kara hat dieser jedoch eine enge Beziehung zu ihm aufgebaut. Er ist wie ein Sohn für seinen Besitzer geworden. Nach einer Auseinandersetzung, in der er fälschlicherweise beschuldigt wird und ein Fehlverhalten diagnostiziert wurde, landet er auf einer Müllkippe wo sein Kampf um das Überleben beginnt. Erzogen von seinem Besitzer mehr zu sein als bloß das Zusammenspiel mechanischer Einzelteile, wird auch dieser zum Abweichler und erkennt in den Androiden eine neue Form intelligenter Spezies, die das Recht hat sich verteidigen zu können, um in Freiheit gleichberechtigt neben den Menschen zu existieren.

Der letzte ist Connor, den wir bereits aus der Demo kennen. Er ist die neueste Wunderwaffe des Konzerns CyberLife – ein spezielles Modell der Polizei-Androids, das vom Unternehmen zum Detroiter Police Department geschickt wurde, um das Abweichler-Problem aufzuklären und dabei zu helfen es zu beenden. Er besitzt erstaunliche Fähigkeiten Tatorte zu analysieren und Abweichler zu erkennen.

Jede der drei Handlungsstränge beschäftigt sich auf ihre eigene Weise. Karas Hauptanliegen ist der Schutz des jungen Mädchens und ihre Entscheidung das Land zu verlassen, um über die Grenze nach Kanada zu fliehen, wo es keine Gesetze für Androiden gibt. Ihre Geschichte soll persönlicher sein und konzentriert sich auf die Beziehung zum Mädchen und der Notwendigkeit, eine Welt zu überleben, die sich schnell in einen Bürgerkrieg entwickeln kann. Markus macht sich auf den Weg, um andere Abweichler zu treffen und einen Plan zu entwickeln, wie man sich den Menschen nähert. Er fordert ein Ende der Sklaverei und Freiheit aller Androiden.

In Detroit: Become Human hast du immer die Möglichkeit aggressiv oder passiv zu sein, direkt oder unterschwellig. Suchst du den Dialog oder den Kampf. Markus wird zum Anführer dieses Widerstands. Er hat die größte, explosivste und leidenschaftlichste Geschichte, auch wenn mich Kara’s Geschichte von Anfang an am meisten berührt hat. Connor, der vielleicht interessanteste und auch widersprüchlichste der drei, ist zwischen beiden Seiten gefangen. Die Ereignisse des Spiels und auch die Entscheidungen, die man währenddessen trifft, haben bedeutenden Einfluss auf Connor und auch den Menschen um ihn herum.

Die Spieler-Entscheidungen sind das Kernelement von Detroit: Become Human und die Art und Weise, wie alles miteinander verbunden ist, beeindruckend. Die Entscheidungen, die man als Markus trifft, können die öffentliche Meinung zum Positiven oder Negativen verändern. Diese hat Auswirkungen darauf, wie die Charaktere beispielsweise auf Kara reagieren. Die Ergebnisse von Connors Untersuchungen können zu neuen Ergebnissen sowohl für Menschen als auch für Androiden führen. Dies ist wahrscheinlich der größte erzählerische Aufwand, den es bisher von Quantic Dream gegeben hat, was die Breite an erzählerischen Wegen betrifft. Der Wiederspielwert ist ziemlich hoch, da Szenen oft mehrere Ergebnisse haben und die Konsequenzen entweder unmittelbar oder weitreichend sein können. Nach jeder Mission sieht man zudem auf einer Art Diagramm welche Inhalte man während der Mission gesehen und freigeschaltet hat und wie viele man verpasst hat (jedoch ohne detaillierte Info). Außerdem bekommt man ein Gespür dafür wie viele mögliche Enden allein diese eine Szene besitzt. Diese können weitreichende Folgen haben bis hin zum Tod einzelner Charaktere.

In der zweiten Hälfte des Abenteuers beginnen deine Entscheidungen sich wirklich wie ein Schneeball zu entwickeln. Sehr oft wirst du mit einem Timer konfrontiert, um deine Wahl zu treffen, aber im Gegensatz zu Telltale-Titeln wirst du die gesamte Länge des Dialogs hören können, bevor du gezwungen wirst zu antworten. Das Spiel bietet eine Reihe von unvergesslichen und angespannten Szenen mit schwer zu treffenden Entscheidungen. Als Kara musst du entscheiden, wie weit du gehen willst und wen bzw. was du zu opfern bereit bist, um erfolgreich zu sein. Als Markus musst du dich dafür entscheiden ein friedlicher Demonstrant oder ein gewalttätiger Revolutionär zu sein. Und am faszinierendsten, als Connor, wirst du in die Fußstapfen eines Androiden oder Menschen treten müssen und dich der Herausforderung stellen, ob du nun eine Maschine bist oder ein lebendiges Wesen. Die Entscheidungskraft und der Druck, zwischen zwei Fronten zu stehen, ist oftmals wirklich schwer. Ich persönlich wusste manchmal nicht, ob ich als Connor antworten sollte, was meinem Gewissen entspricht oder den Dialog wählen soll, von dem ich dachte, dass er am besten zum Charakter passt. Die Magie sich in die bestehenden Charaktere hineinzuversetzen oder sie selbst erst mitzuschreiben, hat Detroit: Become Human auf die Spitze getrieben.

Um noch mehr Druck aufzubauen, gibt es neben dem Dialog-Timer manchmal auch generelle Zeitvorgaben, in denen der Spieler bestimmte Dinge tun muss. Es fügt dem Gameplay eine interessante Wendung hinzu, und die Timer sind immer großzügig genug, um nicht frustriert zu sein. Es ähnelt den Szenen in Heavy Rain, bei denen die Spieler Aktionen ausführen müssen, bevor ein Ereignis eintritt, aber dieses Mal mit einem tatsächlich sichtbaren Timer zwischen 3-20min.

Obwohl die Entscheidung sehr schwierig ist, versucht das Spiel definitiv dich mit einer Android-Revolution anzufreunden. Der schiere Missbrauch der Androiden als Objekte, die sie de facto sind, wird nur sehr schwer durch etwas Positives in der Art und Weise ausgeglichen, wie die Bevölkerung die Roboter behandelt. Sie haben keine Rechte, keine Unterstützung und nur wenig Sympathie, also müssen die Spieler sie bedauern. Nachdem sie Abweichler geworden sind, werden die Androiden in ihrer Sprache, ihrem Verhalten und ihren Manieren völlig menschenähnlich, so dass man leicht vergisst, dass es sich um Roboter handelt, was die Entscheidungen zunehmend erschwert. Ihre menschlichen Designs sind beabsichtigt. Der einzige, auffallende Hinweis abseits der Bekleidung, den du hast, sind leuchtende Kreise an der Schläfe. Werden diese von den Abweichlern jedoch entfernt, ist es sehr schwer diese von Menschen zu unterscheiden.

Während Detroit: Become Human einmal mehr beweist, dass Quantic Dream recht gut darin ist, emotionale Erzählabenteuer zu erschaffen, hätte ich mir jedoch viel mehr Nebeninformationen gewünscht, die es in der Welt zu lüften gilt. Detroit ist weitgehend von philosophischen Fragen umgeben. Was wir jedoch nicht erfahren, ist, wie der Verkauf von Androiden reguliert wird, was nach dem Tod von Besitzern passiert, wie sich die menschliche Gesellschaft im Laufe der Zeit entwickelt hat UND warum der automatisierte, öffentliche Verkehr erlaubt, das gesuchte Androiden diesen benutzen können und scheinbar keine Daten dabei gesammelt werden, was die Verfolgung vereinfachen würde.

Wir erfahren auch nicht wirklich, wie CyberLife seine eigenen Maschinen steuern oder mit ihnen kommunizieren kann. Aber noch wichtiger ist, dass wir am Ende des Spiels nicht alle Antworten auf einige der wichtigsten Geheimnisse erhalten. Vielleicht ist es beabsichtigt, einige Dinge geheim zu halten, aber es fühlt sich nicht befriedigend an, wenn man anfängt über die Geschichte nachzudenken. Das Finale des Spiels endet ziemlich abrupt, was ich etwas schade fand. Ich hätte mir beispielsweise sehr gewünscht, dass es noch ein Video gegeben hätte – je nach dem wie man sich entschieden hat. Und zwar eines in Richtung „Drei Jahre später“, um auch die mittelfristigen Auswirkungen zu sehen.

Einige der Optionen haben auch zweifelhafte Ergebnisse und werden dank der umfassenden Flussdiagrammfunktion des Spiels deutlich. Das Diagramm zeigt jedes einzelne mögliche Ergebnis und die Entscheidungen auf, die dazu führen – obwohl es natürlich nicht sagt, welche Entscheidungen zu neuen Wegen führen. Diese Ablaufdiagramme sind ein großartiges Werkzeug für nachfolgende Wiederholungen, um zu sehen, was hätte sein können – aber es ist ein zweischneidiges Schwert, da das Spiel eine unwillkommene Designentscheidung trifft und dir das Flussdiagramm nach jedem Kapitel zeigt.

Es ist eine Art Spoiler, da man genau sehen kann, welche Entscheidungen zu welchem Ergebnis führten und der Wunsch, das wieder zu tun, sehr stark wird. Für ein Spiel, das einen auffordert, mit den Entscheidungen leben zu müssen, ist es sehr leicht zu betrügen. Da die Kapitel oft sehr kurz sind, unter 20 Minuten, und auch das automatische Speichersystem sehr verzögert kommt, ist der Aufwand, dieses System zu missbrauchen, ziemlich gering. Sicher, Spiele von Telltale Games zeigen die wichtigsten Entscheidungen ebenfalls, aber diese werden nach ein paar Stunden Spielzeit aufgedeckt und nicht auf dieser Detailebene. Klar kannst du versuchen wegzuschauen, aber es ist schade zu sehen, dass das Spiel seinen eigenen Sinn für Mysterien sabotiert, um zu zeigen, wie erstaunlich viele Zweige es gibt. Für jemanden, der jedoch wenig Zeit zum Spielen hat und kein Interesse hat Spiele mehrmals durchzuspielen, ist diese Funktion super, da man auch direkt bestimmte Kapitel ansteuern kann, um so andere Entscheidungen auszuprobieren.

Ich habe während des ersten Durchspielens nicht einmal etwas manipuliert und habe mich im Nachhinein sehr darüber gefreut diese Funktion zu besitzen, da mir die Zeit gefehlt hätte das komplette Spiel noch einmal durchzuspielen, um so gezielte Kapitel noch einmal erleben zu können. Wo ich ebenfalls hin und hergerissen bin, sind die Hinweise, wenn Charaktere ihre Beziehung zu dir ändern, da das Spiel genau zeigt, wie sie sich fühlen. Dies hätte man unterschwelliger darstellen können, dass dies allgemein ein wichtiges Gespräch ist, anstatt zu sagen, dass diese Person jetzt dein Freund oder Feind ist. So wird einem dann nämlich ebenfalls bereits optisch der Hinweis gegeben, dass sich dadurch neue Dialog-Wege für die Zukunft offenbart haben. Kommt dann der wichtige Dialog, gibt es neue Entscheidungsmöglichkeiten mit einem geöffneten Schloss-Symbol. Dies verleitet dann natürlich auch dazu sich für eine dieser Optionen zu entscheiden, was einer Beeinflussung gleichkommt.

Je mehr Dinge man auf dem Diagramm freischaltet, desto mehr Punkte verdient man. Diese können im Extras-Bereich im Hauptmenü ausgegeben werden. So stehen einem der wirklich geniale Soundtrack zur Verfügung, Artworks, Charaktermodelle, Bonusvideos und einiges mehr. Die einzigen zusätzlichen Inhalte, die das Spiel beinhaltet, um etwas von der Welt zu erfahren, sind die gelegentlichen Magazine, die man findet. Diese enthalten Textabschnitte zu aktuellen Ereignissen der Spielwelt, dem Status der Androiden sowie gesellschaftlichen Themen.

Als solches schafft Detroit eine sehr einnehmende und zutiefst persönliche Geschichte mit einer großen Auswahl an Charakteren (bzw. Darstellern wie Quantic Dream sie nennt), spannenden Szenen und jeder Menge Wiederspielwert. Wie bei allen Quantic Dream Spielen steuern wir die Charaktere auch in Detroid: Become Human aus der Third-Person-Perspektive. Dabei gilt es weitgehend lineare Areale zu erkunden, die meistens relativ klein sind. Die Kamera folgt uns hierbei auf Schritt und Tritt. Zusätzlich kann man auf Knopfdruck noch zu anderen Kameraperspektiven wechseln, die oftmals einen interessanten Ausschnitt anbieten. Außerdem gibt es noch eine besondere Fähigkeit mit der man die Zeit anhalten und die Umgebung nach wichtigen Objekten durchsuchen kann. Anders als bei God of War bleibt Quantic Dream den Quick-Time-Events treu, die perfekt inszeniert sind und im Gegensatz zu Heavy Rain damals wirklichen Impact bieten. Lediglich gestört hat mich hieran, dass auch der Bewegungssensor bei den Quick-Time-Events verwendet wird, der sich leider nicht über die Optionen ausstellen lässt. Zwei von fünf wurden nämlich nie erkannt, was sehr frustrierend ist.

Mit Markus und Kara bietet das Spiel einen weichen Start mit alltäglichen Aufgaben, um sich mit der Welt und der Steuerung vertraut zu machen. Mit Connor lernen wir Tatorte zu untersuchen und Hinweise zu sammeln sowie diese Informationen zu nutzen, um den Tathergang zu rekonstruieren. Dadurch finden wir oftmals weitere Hinweise, eröffnen uns neue Dialog-Optionen oder kommen lediglich in der Story voran. Diese Mechanik passt perfekt ins Spiel, da es wirklich realistisch wirkt, wie die Androiden mehrere Hinweise miteinander kombinieren oder lediglich entscheiden welche Route sie wählen, da nicht alle Wege zum gewünschten Ziel verlaufen. Als Mensch ist es vielleicht Trial & Error, als Maschine jedoch eine bis ins kleinste Detail durchkalkulierte Analyse zur Errechnung der besten Option.

Die Präsentation von Detroit: Become Human ist genial. Was ich damals an Spielen wie Heavy Rain bemängelt habe, gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Man merkt förmlich, dass das Studio mehr Budget zur Verfügung hat. Das Spiel ist grafisch ein Traum, die Animationen wirken natürlich, die Darsteller wurden perfekt ausgewählt. Die Charaktere im Spiel sind sehr gut stimm- und lippen-synchronisiert, mit vielen Nahaufnahmen, die emotionale Reaktionen zeigen. Allein die Dame im Hauptmenü begeistert von der ersten Sekunde an und hält etliche Easter Eggs bereit, die ich an der Stelle nicht spoilern möchte. Es ist sicherlich hilfreich, dass viele der Schauspieler Filmerfahrung besitzen, von den Haupt- bis zu den Nebencharakteren. Die Choreographie der Handlung ist gut inszeniert, auch wenn es manchmal ein bisschen hektisch wird. Die gesamte Produktion kann sich mit großen Blockbuster-Filmen messen. Das einzige was es zu bemängeln gibt, ist, dass die Framerate in seltenen Fällen kurzzeitig stark darunter leidet. Während es ganze Szenen-Wechsel mit Bravour meistert, können einfache Animationsänderungen gepaart mit einem Kamerawechsel in den Zwischensequenzen zu kleinen Lags führen. Untermalt wird Detroit: Become Human mit einem genialen Soundtrack, der viele Szenen zu etwas Besonderem macht und zusätzliche Dramatik aufbaut.

Detroit: Become Human beweist einmal mehr, dass Quantic Dream extrem gut darin ist immersive Geschichten zu erzählen. Die Qualität ihres neuesten Ablegers übertrifft ihre vorherigen Projekte dabei bei weitem. In Detroit fiebern wir mit lebendigen Charakteren in detailverliebten Szenen, einer mitreißenden Geschichte und nervenaufreibenden Entscheidungen mit. Fans interaktiver Dramas dürfen sich in Detroit: Become Human in eine gesellschaftlich interessante Sci-Fi-Welt verirren, die mich philosophisch manchmal an die Matrix-Trilogie erinnert hat – meinen absoluten Lieblingsfilmen all time. Was soll da noch schiefgehen? Im Preisvergleich ist das Spiel übrigens derzeit ab 59,90 € zu haben. Eine wirklich lohnende Investition!