Destiny 2: Reveal Trailer ist online

In der vergangenen Woche ist der erste Trailer zu Destiny 2 erschienen. Dieser ist inzwischen auch auf deutsch verfügbar. Außerdem haben wir einen Releasetermin.

Erscheinen wird Destiny 2 am 8. September 2017 für die Xbox One, die PlayStation 4 und, überraschung, auch für den PC. Der Vorgänger erschien seinerzeit lediglich für die Xbox One und die PlayStation 4. Exklusive Inhalte erhaltet ihr dagegen, wie schon beim Vorgänger, nur auf der PlayStation 4. Vorbesteller können einen Beta-Zugang erhalten.

In der Story von Destiny 2 sind die Kabale in die letzte Stadt auf der Erde eingefallen. Die Hüter haben die Aufgabe erhalten, die rote Garde und ihren Anführer Ghaul zurückzuschlagen und die Erde zurückzuerobern. Destiny 2 spielt dabei nicht allein auf der Erde, sondern führt uns durch das gesamte Sonnensystem. Auch in Gebiete, die wir im Vorgänger noch nicht erkundet haben.

Das Spiel wird dabei in drei verschiedenen Versionen erscheinen.

Standard-Version

Limited Edition

Collector’s Edition

Die Standard-Version wird lediglich das Hauptspiel enthalten. Die Limited Edition enthält das Hauptspiel, sowie die beiden ersten Erweiterungspakete. Zusätzlich gibt es noch ein Steelbook und exklusive Spielinhalte.

Die Collector’s Edition wird neben den Inhalten der Limited Edition auch eine Messenger Bag im Destiny-Design enthalten, sowie einen USB-Stick mit Solar-Ladefunktion. Wenn das mal keine Angebote sind.