Destiny 2: Release im Herbst

Wie Activision im Rahmen einer Investorenkonferenz bestätigt, erscheint Destiny 2 noch in diesem Jahr. Ein exaktes Releasedatum ist zwar noch nicht bekannt, Activision’s CEO Eric Hirshberg zufolge verläuft die Entwicklung aber nach Plan. Der zweite Teil des MMO-Shooters soll im Herbst erscheinen und die globale Reichweite der Marke erweitern.

Bereits jetzt ist die Veröffentlichung von zusätzlichem Content fest eingeplant. Das dürfte eigentlich nicht überraschen, da schließlich auch der erste Teil eine Vielzahl von Add-ons aufweist. So wurden innerhalb von 2 Jahren nach dem Release des Spiels 4 große Erweiterungen, ebenso wie eine Collection-Edition veröffentlicht.

Details zum neuen Titel sollen erst später im Rahmen einer großen Enthüllung folgen. Die grundsätzlichen Ziele gibt Hirshberg aber schon jetzt preis:

„[…] if you’re one of the millions of players who’s really invested in Destiny 1 and have put a lot of hours and passion into that game, you’re going to love this game, and there’s a lot more of what you love here.“

„For anyone who either hasn’t yet tried Destiny or hasn’t played in a while, we think we’ve made a sequel that’s going to have a lot for them to love, too. The cornerstone of that is a great cinematic story that’s been a real focus with a great cast of memorable, relatable characters, coupled with some very nice ways to make the game more accessible to a casual player. […] we’ve made it more accessible to someone who just wants to have a great, more casual first-person action experience.“