Deshalb mag ich Online Casinos

Online Casinos haben durchaus Vorteile. Wer zum Beispiel beim Poker nur sehr schlecht bluffen kann, muss seinem Gegenüber nicht zwangsweise in die Augen sehen. Er kann sich hinter seiner dicken Mattscheibe verstecken, ohne auf die noch dickeren Gewinne und den Nervenkitzel zu verzichten. Auch kann er dies in Unterhose, nackt und bei Mutti tun. Muss ergo nicht den schicksten Anzug kaufen und die heißesten Girls mitnehmen, um das letzte Quäntchen Erfolgschance herauszukitzeln, wie man das vielleicht von James Bond aus Casino Royal kennt.

1. Ich kann jederzeit online gehen

Kaffeekränzchen bei der Oma und keinen Bock auf alte Kriegsgeschichten? Einfach den Laptop oder das Tablet mitnehmen und sich an den virtuellen Spieltisch setzen. Ob morgens halb 10 zum Knoppers oder abends, wenn die Freundin mal wieder Deutschland sucht den Superstar sehen möchte. Das Tolle ist zudem, dass man in den meisten Spielen die Spielzeit selbst bestimmen kann. Man die Wahl selbst zwischen Quickie und ausdauernder Poker-Orgie treffen. Völlig egal wann und wo man gerade Lust auf ein paar Spins, Chips oder Slots hat – hier bei Zodiac Casino beispielsweise wird man jederzeit empfangen.

2. Es gibt soooo viele Spiele

Es gibt da draußen in den Weiten des Netzes Online Casinos mit über 500 Spielen. Von quietschigen Slot-Maschinen und Gelegenheitsspielen über das Roulette-Rad bis hin zum allseits beliebten Pokertisch und anderen Tischspielen (wie Blackjack) wird einem in Hülle und Fülle und Variation alles geboten, was man sich nur vorstellen kann. Ich meine: Hallooo? Mehr Games bietet da vermutlich nur irgendein chinesischer App Store mit Flappy Bird Klonen. Und auch in der Realität findet man eher selten Spielhallen mit solch einem Angebot. Mal davon abgesehen, dass man bei den beliebteren Tischspielen wie Poker in einem aus Stein gemeißeltem Casino vermutlich erst einmal Schlange stehen muss, ehe man drankommt. Und sich stattdessen einen Cocktail nach dem anderen an der Bar reinpfeift – natürlich geschüttelt, nicht gerührt.

3. Money, Money, Money

Während einem das Casino um die Ecke (wenn es denn überhaupt eines gibt) mit einem verschmitzt fröhlichen Lächeln empfängt, können Online Casinos nicht mit dem Charme einer echten Grinsekatze glänzen. Sie schaffen das, indem sie mit horrenden Willkommensboni neue Spieler beeindrucken. Gut für den Spieler natürlich, der so erst einmal warm werden und das geschenkte Geld verbraten kann oder es im besten Falle in noch mehr Cash umwandelt. Auch hält man Stammkunden online oftmals mit weiteren Bonis, Treuesystemen, Turnieren und anderen Aktionen bei Laune. Auszahlungsraten sollen online im Vergleich zum traditionellen Casino ebenfalls oftmals höher sein.

All diese Punkte sprechen auf jeden Fall dafür, es einmal online zu versuchen. Denn Spaß machen Casinos nicht nur analog.