Der richtige Internetzugang – für Spaß am Onlinespiel

Gut die Hälfte aller Deutschen, also knapp 40 Millionen Menschen, spielen regelmäßig entweder Computer- oder Videogames. Die tägliche Spielerzahl liegt sogar bei 13,5 Millionen Menschen. Die Marktanteile sind in Deutschland allerdings etwas ungleichmäßig verteilt. Während die Playstation 4 mit 68 Prozent Marktanteil aufwarten kann, muss sich Nintendo mit 17 Prozent und Microsoft Xbox mit 15 Prozent zufrieden geben. Doch egal welchem Spielerlager man selbst angehört, für jedes Dritte Spiel ist ein Online Zugang notwendig. Um diese Spiele also auch reibungslos spielen zu können, ist eine gute und schnelle Internetverbindung notwendig.

Die Latenz zählt

Wer gerne und viel online spielt, ist auch mit den Problemen eines Online Spiels vertraut. Ist die Internetverbindung nicht ausreichend stabil, ist ein flüssiges Zocken fast unmöglich. Ausschlaggebend für ein ruckelndes Online Spiel ist aber nicht wie oft angenommen die Geschwindigkeit des eigenen Internzugangs. In der Regel benötigen Onlinespieler nicht zwangsweise eine besonders schnelle Internetverbindung, da nur wenige Daten wirklich übertragen werden. Wichtig ist aber, dass kleine Datenmengen fortlaufend und in regelmäßigen Abständen übertragen werden können. Hier ist dann auch die Rede von Ping oder Latenzzeit. Dieser spiegelt die Zeit in Millisekunden wieder, wie lange ein Befehl benötigt um von der Konsole zum Server und wieder zurück übertragen zu werden. Kabelgebundene Internetanschlüsse liefern in der Regel das beste Ergebnis. Wer über das Mobilfunknetz surft, leidet unter eindeutig höherer Latenz. Sony hat deshalb für die Playstation 4 eine Empfehlung herausgegeben welche mindestens eine 40.000-Leitung erfordert. Dies entspricht einer Übertragungsrate von 5 Mbyte/s und sorgt laut internen Tests für eine besonders geringe Latenz. Interessant ist, dass Microsoft für seine Xbox One eine Mindestanforderung von nur 1,5 Mbit/s festlegt.

Geschwindigkeit, die Spaß macht

Obwohl nach vorheriger Aussage die Internetgeschwindigkeit nur teilweise an dem Erlebnis des Onlinespielens beteiligt ist, ist für den einen oder anderen Gamer eine schnelle Internetverbindung dennoch wichtig. Schließlich wird bereits knapp die Hälfte aller Games online gekauft. Ein anspruchsvolles Spiel hat so schnell eine Downloadgröße von 20 bis 40 Gigabyte. Auch immer mehr Spiele erfordern regelmäßige Updates, welche ebenso ein ganz ansehnliches Downloadvolumen beinhalten.

Da aus Gründen der Stabilität eher zu DSL oder Glasfaser gegriffen wird, muss nur noch der passende Tarif gefunden werden. Es empfiehlt sich hier mindestens auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von 20 Mbit/s zu setzen. Dies entspricht einer maximalen Download Geschwindigkeit von 2,5 Megabyte pro Sekunde und ermöglicht einen relativ zügigen Download. Wer allerdings viele Geräte gleichzeitig benutz sollte über einen besseren Tarif nachdenken. Parallele Downloads oder Streaming nebenbei ist mit dieser Geschwindigkeit nicht möglich. Dafür eignen sich Tarife mit Geschwindigkeiten von 50 oder 100 Mbit/s eindeutig besser. Außerdem lohnt sich der DSL-Vergleich. Der Markt ist aufgrund der vielen verschiedenen Anbieter sehr lebhaft, Tarife und Angebote ändern sich deshalb fortlaufend. Eventuell kann sogar der aktuelle Tarife durch einen besseren neuen Tarif ersetzt werden, ohne die Kosten zu erhöhen.



Falls ein flüssiges Onlinespielen dennoch nicht möglich sein sollte, kann die Internetverbindung mittels eines Speedtests überprüft werden. Falls der PC oder die Konsole über WLAN mit dem Internet verbunden sind, sollte hier dringend auf ein Ethernetkabel gewechselt werden. Auch eine Neuplatzierung des Routers kann teilweise bereits Abhilfe schaffen.