Der Herr der Ringe – Amazon kündigt Free-to-Play-MMO für Konsolen und PC an

Die Verantwortlichen von Amazon Game Studios haben ein neues Free-to-Play-MMO auf Basis der „Der Herr der Ringe“-Franchise für die Konsolen und den PC angekündigt. Der Titel entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit Leyou Technologies Holdings Limited und Middle-Earth Enterprises.

Neben der Ankündigung selbst, gibt es jedoch nur wenig zum Titel zu berichten. So hieß es, dass eine immersive Spielerfahrung in Mittelerde geboten werden soll, welche eine epische Erkundung in der weiten Welt von J.R.R. Tolkien ermöglichen wird. Während sich die Amazon Game Studios um den weltweiten Vertrieb des Spiels kümmern werden, übernimmt Leyou Technologies Holdings Limited diesen Part für China.

Dank der Zusammenarbeit wird Amazons Spieletechnologie vorangetrieben und viele talentierte MMO-Entwickler werden zusammengeführt. Darüber hinaus bringt Leyou reichlich Erfahrung mit Free-to-Play-Spielen und dem Anbieten von Live-Service-Spielen mit.

Wann der Titel veröffentlicht werden soll, ist bisher nicht bekannt. Fest steht, dass der Titel für die aktuellen Konsolen Playstation 4 sowie Xbox One und den PC entwickelt wird.