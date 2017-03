Der Fall PietSmiet – Benötigen Streamer in Deutschland eine Rundfunklizenz?

Die deutsche Online-Medienwelt ist zur Zeit in Aufruhr. PietSmiet, einer der größten deutschen Youtube-Kanäle, wurde von der Rundfunkanstalt abgemahnt. Ihr Angebot würde unter die Bedingungen des Rundfunks fallen und somit benötigten sie auch eine Rundfunklizenz.

PietSmiet von der ZAK abgemahnt

Am 21.03.2017 veröffentlichte die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) eine Pressemitteilung, in der es heißt, dass sie den Kanal „PietSmiet-TV“ als Rundfunk einstufen. Sollte PietSmiet dafür keine Rundfunklizenz beantragen, müssten sie den Kanal ab 30. April stilllegen. In der Pressemitteilung heißt es:

„Rundfunk ist laut dem Rundfunkstaatsvertrag ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst, der sich an die Allgemeinheit richtet. Er verbreitet ausgewählte Angebote, die Nutzer weder zeitlich noch inhaltlich beeinflussen können, entlang eines Sendeplans. „PietSmietTV“ erfüllt diese Voraussetzungen.“

In einem ersten Statement gab sich Peter Smitts, der Begründer der Youtube-Truppe, noch entspannt. Man werde prüfen, wie viel Kosten und welche Konditionen eine Rundfunklizenz mit sich führt und zur Not das Programm eben abschalten. Auf PietsmietTV laufen alte Videos des Kanals auf Dauerschleife. Im Schnitt hat dieser Kanal nicht mehr als 500 Zuschauer.

Es betrifft jeden Streamer auf Youtube und Twitch

In einem späteren Video merkt man dem PietSmiet-Gründer jedoch die Sorgen an. Es hat sich herausgestellt, dass es sich nicht nur um den PietSmiet-TV Kanal dreht. Zwar sind die Video-On-Demand Inhalte auf Youtube nicht betroffen, allerdings benötige laut Rundfunkvertrag jeder Stream eine Lizenz, der bestimmte Anforderungen erfüllt. „Das ist sehr beunruhigend, um es mal entspannt zu formulieren“, sagt Peter Smitts in einem weiteren Statement.

Der Hauptkanal der fünf Jungs unterscheidet sich nicht von anderen Angeboten auf Twitch. Welche Web-TV Sender als Rundfunk gelten, bestimmen Kriterien die in einer Checkliste der Medienanstalten zu finden sind:

Der Kanal kann technisch mehr als 500 Zuschauer erreichen. Das ist bei Twitch und Youtube sowieso gegeben.

Die Sendung wird redaktionell gesteuert. Diese Bedingung ist schnell erfüllt. Eine Sendung gilt bereits durch Werbung auf Social Media oder durch kommentierte Videos als redaktionell gesteuert.

Die Videos werden als Livestream angeboten. Genau das macht Twitch ja aus: Es ist kein Video-On-Demand, sondern Live-Content. Selbst wer nur gelegentlich live sendet, kann als Rundfunkanbieter gelten.

Youtube-Inhalte sind ausgenommen, da es sich dabei um vorher aufgezeichnete Inhalte handelt. Diese werden nicht wie Rundfrunk, sondern wie Telemedien behandelt.

Aktuelle Gesetzeslage bedroht deutsche Streaminglandschaft

Mit einer Rundfunklizenz sind einerseits Kosten von mehreren Tausend Euro verbunden, andererseits auch weitere Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Jeder Streamer benötige dann zum Beispiel auch einen Jugendschutzbeauftragten und Spiele ohne Altersfreigabe dürften erst ab 22 Uhr ausgestrahlt werden.

Sollte sich herausstellen, dass jeder Streamer eine Lizenz benötigt, dürfte das das Aus für die meisten deutschen Streamer bedeuten. Einer der größten deutschen Anbieter für Live-Videos die Rocketbeans haben bereits eine Rundfunklizenz. Für viele ist das Streamen jedoch nur ein Hobby und nicht ihre Haupteinnahmequelle. Die Rundfrunkanstalt hat sich bewusst PietSmiet herausgepickt, um einen Weckruf in die deutsche Medienwelt zu senden. Bei dem großen Angebot an Web-Inhalten, sieht die Landesmedienanstalt einen drohenden Kontrollverlust.

Eines scheint klar, die jetzige Gesetzeslage scheint den modernen Bedingungen des Internets nicht mehr gerecht zu werden. Sollten sich die Medienanstalten jedoch durchsetzen können, wäre dies ein beunruhigendes Zeichen. Eine Modernisierung des Rundfunkvertrags ist wohl unumgänglich, möchte man Deutschland nicht von der Bühne des Live-Streamings verschwinden lassen.