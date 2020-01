Der Casino-Thema-Trend – Borderlands 3: Moxxis Heist of the Handsome Jackpot

Der Hersteller von Borderlands 3, Gearbox Software, übertrifft konsequent den Support nach dem Start, und der neueste Looter Shooter ist nicht anders. Seit der Veröffentlichung des Spiels im September 2019 gibt es nun die Erweiterung Borderlands 3: Moxxis Heist of the Handsome Jackpot, mit einem Casino-Thema.

Einige der neuesten Trends sind mit Videospielen gekreuzte Slots, mit Fortschrittsbalken, Level-basiertem Spielen und angepassten Benutzeroberflächen. Letztes Jahr hat NetEnt eine Reihe von sogenannten Blitz-Slots herausgegeben, bei denen der gesamte Vorgang vereinfacht wird und ein Spin weniger als eine Sekunde dauert. Immer mehr Hersteller passen beliebte Fernsehserien an die Raster an, was bedeutet, dass die Nutzer nicht nur von Boni profitieren, sondern auch von Geschichten in Episoden, die von Charakteren erzählt werden.

Und die Videospiele passen sich immer mehr der Casino Atmosphäre an. Riesen Gewinne könne über Glücksspiele und Geschicklichkeitsspiele eingespielt werden und Fans von Videospielen wie Borderlands 3 sollten nicht auf diese Glüksspielfunktionen verzichten müssen.

Beim Spielen von Borderlands 3 gibt es viel zu sehen und zu entdecken, und selbst wiederkehrende Fans werden möglicherweise einige Elemente des Spiels nicht gleich erkennen, wenn sie nicht ausdrücklich erklärt wurden.

Die Bereitschaft, für Spiele zu bezahlen, nahm erneut zu. Fast zwei Drittel (64 Prozent) geben an, in den letzten zwölf Monaten Geld für Computer- oder Videospiele ausgegeben zu haben. Davon zahlten

26 Prozent für In-Game-Einkäufe

28 Prozent für den Kauf oder Download von Spielen,

14 Prozent zahlten für eine Spielpauschale und

25 Prozent für Abonnementgebühren für Online-Spiele.

Entscheidend ist jedoch, dass bei den Zahlungsmodellen ein Höchstmaß an Flexibilität gewährleistet ist.

Gamification ist ein Ansatz, bei dem bestimmte Elemente des Videospieldesigns auf eine Aufgabe angewendet werden, insbesondere Belohnungselemente wie Punkte, Abzeichen, Ranglisten oder Superkräfte. Es kann auf Aufgaben in vielen verschiedenen Bereichen wie Arbeit, Bildung und Gesundheit angewendet werden. Je mehr jemand spielt, desto mehr Gegenstände bekommt er. Sie können dann ihre Basis mit diesen Gegenständen aufrüsten und neue Inhalte und mehr Inhalte der Geschichte freischalten.

Die Kontroverse um Loot-Boxen als potenzielle Glücksspielroute wurde 2019 fortgesetzt, aber einige Regierungen wie Belgien und die Niederlande verbieten Spiele mit ihnen im Rahmen ihrer Glücksspielgesetze.

Unter den Online Casinos wird zum Beispiel das Casino ohne Anmeldung immer populärer, um schnell mit dem Spielen um Echtgeld zu beginnen.

Und was macht die Verbindung offensichtlicher als die erste Erweiterung von Borderlands 3 Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot zu nennen. Ganz klar werden hier die Zusammenhänge zum Thema Casino und Glücksspiel gezeigt.

Glücksspielmechanismen in Borderlands 3

Die erste Kampagnenerweiterung für Borderlands 3 wurde als Moxxis Heist of the Handsome Jackpot bezeichnet, um die Kontrolle über die aufregendste Glücksspiel-Verschwörung in der Galaxis zu übernehmen.

Moxxis Heist of the Handsome Jackpot ist das erste von vier DLC-Paketen, die für Borderlands 3 geplant sind. Es ist für Charaktere ab Stufe 13 gedacht, wird jedoch für Spieler höherer Stufen automatisch erhöht. Um an dem Job teilnehmen zu können, müssen Sie erst das Ende des Borderlands 3-Prologs erreicht und Sanctuary 3 freigeschaltet haben.

Beinhaltet Borderlands 3 Mikrotransaktionen? Ja, Spieler können verschiedene kosmetische Gegenstände kaufen, z. B. neue Skins für die vier Vault-Jäger, Fahrzeug-Skins und mehr. Gearbox hat jedoch sehr darauf bestanden, dass es sich nur um kosmetische Artikel handelt.

Loot-Boxen gibt es bei Borderlands 3 erst einmal nicht. Der Saisonpass ist in der Borderlands 3: Super Deluxe Edition enthalten. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Borderlands 3: Super Deluxe Edition nicht kaufen. Sie können den Saisonpass zu einem späteren Zeitpunkt noch separat erwerben.

Borderlands 3: Review – Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot

Auf den ersten Blick scheint die Prämisse von Borderlands 3’s erstem DLC, Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot, nicht unbedingt inspirierend zu sein. Es dreht sich um eine Verschwörung von Mad Moxxi, das Space Casino von Handsome Jack zu überfallen. Die Wendung ist, dass, als Handsome Jack am Ende von Borderlands 2 seinen Tod fand, das Casino in den Sperrmodus ging und die Insassen darin versiegelte. Dies führte natürlich zu einem völligen Zusammenbruch der Gesellschaft, aber Sie haben nun die brillante Idee, in den Ort einzubrechen und ihn zu durchsuchen. Ein paar Goldbarren zu stehlen, reicht Moxxi jedoch nicht, da Sie beabsichtigen, die Kontrolle über die gesamte Station zu übernehmen.

Ihr Überfall wird Sie durch das gesamte Space Casino führen, während Sie einige Bewohner der Station rekrutieren und/ oder retten. Einige der bemerkenswertesten Bereiche sind ein schwereloses Auffangbecken, die Müllpresse und verschiedene Stadtteile, die sich der Unterhaltung aller Art widmen. Diese Orte bringen eine überraschende Menge an Space-Vielfalt in den DLC und sind ein Beweis für die Kreativität des Teams hinter Borderlands 3. Selbstverständlich ist alles möglich, wenn aus einer riesigen Müllhalde ein interessanter Ort werden kann. Diese neuen Orte geben auch fachmännisch das Tempo für den Kampf vor. Sie können sich darauf verlassen, dass es keine Fahrzeugsegmente oder obligatorische Verfolgungen gibt. Der gesamte wichtige Inhalt wird in einer Handvoll Karten zusammengefasst.