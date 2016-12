Demo zu NieR: Automata erscheint am 22. Dezember

Das Action-Rollenspiel NieR: Automata, welches im März 2017 in die Fußstapfen des Vorgängers NieR aus dem Jahre 2010 tritt, bekommt am 22. Dezember in Form einer Demo die Chance Euch zu beweisen, dass die Wartezeit bis März eine harte wird.

In dem von PlatinumGames entwickelten Titel kämpft ihr als Android der YoRHa-Squad gegen eine Übermacht von außerirdischen Maschinen, um das Überleben der menschlichen Rasse zu sichern. Von den Entwicklern von Bayonetta, Metal Gear Rising: Revengence sowie natürlich NieR erwarten wir alles andere als ein ruhiges besinnliches Gameplay. So wird auch die Demo zeigen aus welchem Holz das Game geschnitzt ist und ein wenig Action in Eure Vorweihnachtlichen Tage bringen.



Für den Fall, dass Ihr den Titel, der für PlayStation 4 und PC erscheint, noch nicht auf dem Schirm hattet haben wir Euch neben den Screenshots zur Demo auch das Gamplay-Video von der diesjährigen PSX beigefügt. Bei Amazon kaufen