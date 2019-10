Death Stranding – Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions erinnern mit einem passenden Launch-Trailer an das kommende Woche erscheinende Open-World-Abenteuer „Death Stranding“. Dieser ist fast acht Minuten lang und verschafft den Spielern den bisher besten Blick auf die mysteriöse Geschichte des Titels.

„Death Stranding“ wird am 08. November 2019 konsolenexklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht. Eine PC-Version soll im Sommer 2020 folgen. In dem Titel schlüpfen die Spieler in die Rolle des Protagonisten Sam Porter Bridges, dessen Aufgabe es sein wird die Menschheit wieder zu vereinen. Verkörpert wird Sam von „The Walking Dead“-Star Norman Reedus. Neben Norman Reedus werden weitere bekannte Hollywood-Größen und Gesichter aus der Gaming Branche zu sehen sein. Darunter Mads Mikkelsen als Cliff, Troy Baker als Higgs, Guillermo del Toro als Deadman, Nicolas Winding Refn als Heartman, Tommie Earl Jenkins als Die-Hardman, Léa Seydoux als Fragile, Lindsay Wagner als Amelie, Margaret Qualley als Mama, Conan O’Brien als The wandering MC und noch einige mehr.

Am morgigen Freitag, dem 01. November 2019, fällt übrigens das Review-Embargo für das Spiel. Dementsprechend erfahrt ihr noch vor dem Kauf was die internationale Presse von dem Titel hält und ob dieser die hohen Erwartungen erfüllen kann. Unterhalb des Artikels könnt ihr den Launch-Trailer in Deutsch sowie Englisch betrachten.