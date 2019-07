Death Stranding: Kojima enthüllt offizielles Cover und Steelbook

Hideo Kojima enthüllte im Rahmen der San Diego Comic-Con 2019 Cover-Art von „Death Stranding“.

Die Vorstellung des offiziellen Cover-Arts erfolgte auf dem sogenannten „Hideo Kojima: Master Storyteller“-Panel. Neben dem Cover der Standardversion von „Death Stranding“ wurde auch das Cover des Steelbooks vorgestellt. Das Steelbook wird sowohl ein Teil der Special Edition (69,99 USD) als auch der Collector’s Edition (199,99 USD) sein.

Neben Kojima stand auch der Filmregisseur Nicolas Winding Refn (Drive, Bronson), der den Charakter „Heartman“ in „Death Stranding“ verkörpert, auf der Bühne. Während des Panels unterhielten sich die beiden über den Ansatz bei der Erzählung, ihre Inspirationen und über die Zukunft der Unterhaltung. Zudem wurde ein kurzer Ausschnitt aus dem Spiel gezeigt, in welchem Heartman zu sehen war.

Auf dem PlayStation Blog heißt es dazu: „Die beiden diskutierten ihre Herangehensweise an die Erzählung, ihre Inspirationen als Schöpfer und was sie an der Zukunft der Unterhaltung begeistert. Herr Kojima teilte auch einen kurzen Ausschnitt aus dem Spiel mit Heartman und gab einen Einblick in seine Rolle. Es gibt noch viel über Heartman zu erfahren und welche Rolle er auf Sams Reise spielen wird. Im typischen Hideo-Kojima-Stil könnt ihr euch auf eine packende Geschichte einstellen.“

„Death Stranding“ soll am 8. November 2019 für die PlayStation 4 veröffentlicht werden.