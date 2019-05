Death Stranding – Hat einen Termin – Neuer Trailer und alle Infos zum Gameplay

Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions haben einen neuen Trailer zum kommenden Action-Spiel „Death Stranding“ veröffentlicht. Mit diesem enthüllt man auch den offiziellen Erscheinungstermin.

Der neu veröffentlichte Trailer zu „Death Stranding“ kommt auf knapp neun Minuten Gameplay und liefert euch neben einer Hand voll neuer Spieleindrücke auch den ersehnten Veröffentlichungstermin. Demnach wird „Death Stranding“ am 08. November 2019 für Playstation 4 veröffentlicht. Laut einem Gerücht soll „Death Stranding“ nur für einen bestimmten Zeitraum Playstation 4 exklusiv bleiben und später auch für den PC veröffentlicht werden.

Same guy who has leaked the November 8 release date before anybody else 👀 https://t.co/jnityWUrU5 — Nibel (@Nibellion) May 30, 2019

Worum Geht´s?

In „Death Stranding“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sam Porter Bridges (Norman Reedus). Sam reist dabei durch eine verwüstete Nation mit dem Ziel die gebrochene Gesellschaft wieder zu verbinden und die Menschheit vor dem Untergang zu retten. Mastermind Hideo Kojima hatte folgendes zum Titel zu sagen:

„Die Menschen haben ‚Mauern‘ errichtet und sich an das Leben in der Isolation gewöhnt.

Death Stranding ist ein Actionspiel völlig neuen Typs, in dem der Spieler das Ziel verfolgt, isolierte Städte und eine zersplitterte Gesellschaft wieder miteinander zu verbinden. Das Motiv des ‚Strangs‘ oder der Verbindung verschweißt alle Elemente des Spiels, einschließlich der Geschichte und des Gameplays, miteinander.

Als Sam Porter Bridges versucht ihr, die gesellschaftlichen Kluften zu überbrücken. Indem ihr das tut, schafft ihr neue Bindungen oder ‚Stränge‘ mit anderen Spielern auf der ganzen Welt. Ich hoffe, dass euch beim Spielen bewusst wird, wie wichtig es ist, Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen.“

„Death Stranding“ spielt in der nahen Zukunft, wo mysteriöse Explosionen die Erde erschüttert haben und dabei übernatürliche Ereignisse ausgelöst wurden. Diese Ereignisse sind als der Gestrandete Tod bekannt. Wesen aus einer anderen Welt suchen die Erde heim und drängen die Menschheit an den Rand der Zerstörung. Sam Porter Bridges Aufgabe ist es, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu retten.

So spielt es sich

Eure Aufgabe wird es sein Vorräte vor wilden Banditen zu schützen und den furchterregenden gestrandeten Dingen aus dem Weg zu gehen. Im Falle eines Scheiterns enttäuscht ihr all jene, die sich auf euch verlassen haben. Laut Kojima Productions rendert die verwendete Decima-Engine (kam bei Horizon Zero Dawn zum Einsatz) eine hyperrealistische Landschaft, die „der Gestrandete Tod völlig verändert hat“. So werdet ihr auf unpassierbare Hindernisse stoßen, die euch zwingen werden neue Wege zu finden, während übernatürliche Elemente den physischen Zustand eurer Umgebung verändern.

Auf ein traditionelles „Game Over“ wird in „Death Stranding“ verzichtet. Stattdessen findet ihr euch im Falle eines Todes in einem auf dem Kopf stehenden Reich wieder, woraus ihr euch wieder zurück ins Leben kämpfen müsst. So solltet ihr euer Vorgehen mehrmals überdenken, denn jeder Tod hat Konsequenzen.

Zudem kommt ein asynchrones Online-Gameplay zum Einsatz. So wird es möglich sein anderen Spielern helfen zu können, ohne diese jemals im Spiel persönlich zu begegnen. Ihr dürft Vorräte schicken, Schutzhütten teilen und in die Fußstapfen anderer Kuriere schlüpfen, um die Zivilisation wieder zu vereinen.

Alle Sondereditionen in der Übersicht

Special Edition:

Steelbook

Alle Boni der Standard Edition für Vorbesteller

Eine besondere Version der goldenen „Ludens-Maske“-Sonnenbrille

Death Stranding: Timefall (Originalmusik aus der Welt von Death Stranding) Digitaler Download des Musikalbums Digitales Making-of-Video mit Blick hinter die Kulissen



Digital Deluxe Edition:

Alle Boni der Standard Edition für Vorbesteller

Goldene Versionen von Ingame-Objekten, die man im Spielverlauf freischaltet: Goldene „Ludens-Maske”-Sonnenbrille Goldenes Kraftskelett: Erleichtert Sam den Transport schwerer Fracht. Goldenes Geländeskelett: Erleichtert es Sam, in unebenem Gelände das Gleichgewicht zu halten Goldener Plattenpanzer (Stufe 2): Schützt Sam besser vor Stürzen, Beschuss und mehr.

Death Stranding: Timefall (Originalmusik aus der Welt von Death Stranding) Digitaler Download des Musikalbums Digitales Making-of-Video mit Blick hinter die Kulissen



Collector’s Edition:

Alle Ingame-Objekte und Bonusinhalte der Digital Deluxe Edition

Steelbook der Special Edition

Lebensgroße BB-Kapsel-Figur

BRIDGES-Transportkiste

Ludens-Schlüsselanhänger

„Death Stranding“ wird am 08. November 2019 für die Playstation 4 veröffentlicht.