Dead Rising 4 erscheint doch ungeschnitten in Deutschland

Grund zur Freude für alle Fans des Dead Rising Franchises. Der Zombie-Metzel-Titel Dead Rising 4 erscheint ungeschnitten für den PC und die Xbox One. Der deutsche Release stand aufgrund der vorangegangenen USK-Prüfung auf der Kippe.

Nach einer weiteren Prüfung stellte die BPjM fest, dass eine Nachahmung der Spielinhalte von Dead Rising 4 durch jugendliche ausgeschlossen sei. Die gewaltätige Darstellung sei zwar nicht von der Hand zu weisen, allerdings auch deutlich überzogen und so persifliert, dass sie nicht realisitsch ist. Bisher war die Dead Rising Reihe immer ein ständiger Verteter auf der Index-Liste in Deutschland. Die nachträgliche Erlaubnis des ungeschnittenen Release kommt von daher sehr überraschend.

Dead Rising 4 – Kostenlose Testversion

Übrigens habt ihr die Möglichkeit, das Spiel am 31. Januar für 60 Minuten im Rahmen eines kostenlosen Tests zu spielen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, sowohl den Singleplayer- als auch den Multiplayer-Modus auszuprobieren.

Der neueste Ableger der Reihe spielt in der US-Stadt Willamette, wie auch schon der Vorgänger. Allerdings spielt das Spiel nun in der gesamten Stadt und nicht allein im Einkaufszentrum. In Dead Rising 4 könnt ihr allerhand verschiedene Waffen und Gegenstände selbst kombinieren, um den Zombies damit den Garaus zu machen.

Erscheinen wird Dead Rising 4 am 31.01.2017 für den PC und die Xbox One. Bereits seit dem 28.01.2017 steht das Spiel auch schon im Handel parat.