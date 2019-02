Days Gone – Neues Video rückt den Kampf ums Überleben in den Mittelpunkt

Sony Interactive Entertainment hat ein neues Video zum Endzeit-Actionspiel „Days Gone“ veröffentlicht. Seit Januar beleuchtet in einerVideoreihe die einzelnen Gameplay-Mechaniken des Open-World-Titels. Das neue Video widmet sich dem Überlebenskampf.

In der Videoreihe „Die Welt von Days Gone“ werden einzelne Spielmechaniken des kommenden Open-World-Spiels „Days Gone“ erklärt. Das neueste Video widmet sich dem harten Überlebenskampf in der feindlichen neuen Welt. In der Haut von Deacon St. John müssen sich die Spieler einer Vielzahl unterschiedlicher Widersacher stellen. In der Regel könnt ihr auf nackte Waffengewalt setzen, doch auch die Umgebung kann genutzt werden, um den Biestern Einhalt zu gebieten. Wie ihr in „Days Gone“ mit verschiedenen Waffen und Kampftaktiken überleben könnt, zeigt euch das neue Video.

„Days Gone“ wird am 26. April 2019 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht. Solltet ihr die Videoreihe bisher verpasst haben, dann könnt ihr euch die ersten beiden Videos ebenfalls unterhalb des Artikels ansehen. Während euch das erste Video „Die Farewell-Wildnis“ verschiedene Aktivitäten und Schauplätze der Open-World präsentiert, dreht sich in „Auf den maroden Straßen“ alles um Deacons Bike und wie ihr dieses weiter verbessern könnt.