Days Gone – Neuer Trailer vorgestellt

Zuletzt gab es relativ wenige Infos zum Zombie-Shooter Days Gone. Auf der E3 im letzten Jahr wurde das Spiel offiziell angekündigt, Neuigkeiten gab es seitdem keine. Auf der E3 in diesem Jahr wurde allerdings endlich etwas Neues gezeigt. Und das sieht verdammt gut aus. In einem mehrere Minuten langen Gameplay seht ihr, wie die Spielmechanik funktioniert und wie ihr zwischen Zombies und Überlebenden gefangen seid, diese aber zu eurem Vorteil aufeinander hetzen könnt.

Days Gone im neuen Video

Die Zombies treten in diesem Spiel immer in riesigen Horden auf. Die Masse bewegt sich unglaublich flüssig, einzelne Vertreter bleiben aber gerne mal hängen und wirken dann ein wenig hilflos. Diese große Masse macht es euch aber sehr leicht, diese gegen eure Feinde einzusetzen. Insgesamt scheint es so, als würde man in Days Gone einen großen Fokus auf das Schleichen setzen.