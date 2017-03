Dawn of War 3: Releasedatum bekannt

Schärft die Kettensägenschwerter und poliert die Bolterpistolen, denn Dawn of War 3 hat ein Releasedatum. Wie die Kollegen von Polygon berichten, wird das Echtzeitstrategiespiel am 27.4.2017 erscheinen.

Für den Imperator! … oder vielleicht auch gegen ihn

Dawn of War 3 spielt ebenso wie die Vorgänger im Warhammer 40K Universum. Dieses bietet mit seinen zahlreichen Fraktionen und der übertiebenen Action ein tolles Setting für eine Vielzahl von Spielen verschiedener Genres. Um Relics Strategiereihe war es dagegen in den letzten Jahren recht still. Kommandieren dürft Ihr im neuen Teil die Spacemarines, die Orks und die Eldar. Erscheinen wird der Titel ausschließlich für den PC, was angesichts des Genres nicht sonderlich überaschend ist.