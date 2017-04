Dawn of War 3 – Beta Start mit Trailer

Nicht mehr lange dauert es, dann können Warhammer 40K Fans mit Dawn of War 3 brachiale Schlachten ausfechten. Wer nicht bis zum Release am 27. April warten möchte, um sich einen Eindruck vom Strategiespiel zu machen, hat Glück. Denn bereits ab heute startet die offene Beta, für die ihr euch hier anmelden könnt. Mehr Informationen zur Anmeldung und zum Inhalt der offenen Beta, findet ihr dagegen hier. Bereits in der Beta könnt ihr alle 3 Rassen anspielen – die Space Marines, Eldar, und Orks – und diese in Multiplayer Matches auf 3 Karten in die Schlacht führen. Auch ein neuer Trailer wurde zum Launch des Spiels veröffentlicht.

Dawn of War 3 – Epische Schlachten um die Galaxie

Die ersten Wertungen für das Spiel sind bereits erschienen und versprechen ein äußerst gutes Spiel. Beim Kritikportal Metacritic hat der Titel aktuell einen Wertungsdurchschnitt von 82 Punkten. Unsere Kollegen von PC Games bezeichnen den Titel beispielsweise als Muss für jeden Warhammer-Fan. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Erscheinen wird der Titel am 27. April und genretypisch nur für den PC.