Das Spiel mit dem Geld – die besten Games rund um Cash und Finanzen

Sinn und Zweck von guten Games ist nicht nur Ablenkung, sondern auch die Möglichkeit, in eine völlig andere Welt einzutauchen, in eine andere Figur hineinzuschlüpfen und damit Dinge zu erleben und auszuprobieren, die man so in seinem Alltag nicht erleben könnte. Man hat schon immer davon geträumt, ein Industriemagnat zu sein? Oder man stellt sich ein Leben als erfolgreicher Bankier vor? Kein Problem mithilfe von Computergames. Und wer es mit seiner Liebe zum Geld ernst meint, der sollte sich natürlich auch mit Online-Casinos & Co. auskennen. Dieser Artikel stellt die besten Games rund um Cash und Finanzen vor.

Strategie pur: Industry Masters

Spielen und dabei etwas lernen – das ist das Motto der Schaffer von Industry Masters. In diesem Simulationsspiel können die Spieler an ihrer Strategie feilen, bis sie die Hürden des Geschäftslebens erfolgreich meistern. Es basiert darauf, eine problematische geschäftliche Situation zu simulieren, aus der der Spieler seinen Weg hinausfinden muss. Er ist gezwungen, proaktiv zu werden, lösungsorientiert zu denken und gemeinsam mit seinem Team die Lage zum Besseren zu wenden. Man spricht hier auch von Business Wargaming – denn im Geschäft kann es schon einmal hart zugehen und die Nase vorn hat dann definitiv, wer einen kühlen Kopf bewahrt. Industry Masters bietet auch Lernlösungen für Firmen.

Kontrollierter Nervenkitzel: Online-Casinos

Wer es in der Business-Welt weit bringen möchte, muss auch lernen, ein Risiko einzugehen und seine eigenen Emotionen zu kontrollieren. Das lernt man ausgezeichnet beim Zocken – ob bei mathematischen Spielen wie Poker oder Blackjack oder reinen Glücksspielen wie Slots oder Roulette. Wer noch nicht mit vollem Einsatz einsteigen will, kann auch zunächst mit Spielgeld oder gratis zocken. Wenn die Gratis-Spiele zur Genüge ausgenutzt sind, kann man auch sein eigenes Vermögen durch cleveren Einsatz vermehren. Wichtig ist im Online-Bereich nur, dass man auf einen vertrauenswürdigen, lizenzierten Anbieter achtet und dass man aussteigt, wenn es einem selbst zu viel wird.

Old but gold: Capitalism II

Steam begleitet Gamer schon ziemlich lange und auch manche Spiele, die darauf gezockt werden können, haben einige Jahre auf dem Buckel. So auch Geldspielklassiker Capitalism II, in dem der Spieler sein eigenes Imperium aufbaut – und dann auch erhalten muss. Diese zweite Auflage des Spiels Capitalism ist noch ein Stück erfolgreicher geworden als das Original und wird in diversen Foren immer noch als eines der besten Wirtschafts-Simulationsspiele angepriesen. Die Grafiken sind zwar von gestern, die Strategie ist aber zeitlos und verlangt auch heute dem Spieler noch einiges Können ab. Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, bevor er sich die Demo herunterlädt, findet auf YouTube zahlreiche Tutorials und Let’s Plays.

Mit Geld umgehen will gelernt sein – Simulationsspiele, aber auch Browsergames mit Echtgeldeinsatz, sind eine wunderbare Möglichkeit zu üben. Wer davon nun angefixt ist und Lust bekommt, auch unterwegs zu zocken, wird übrigens im Reich der Apps fündig: Von Business- über Trading- bis hin zu Casino-Apps ist alles geboten, damit die U-Bahn-Fahrt wie im Flug vergeht.