Das meist erwartete Spiel des Jahres 2019

Auch in diesem Jahr dürften unter vielen Weihnachtsbäumen jede Menge Rollenspiele stecken, welche die Herzen vieler Gamer höherschlagen lassen. 2019 bringt viele heiß erwartete RPGs auf den Markt und das lange Warten lohnt sich.

Eintauchen in eine andere Welt

Rollenspiele üben schon seit langer Zeit eine unglaubliche Faszination auf viele Spieler aus. Man entflieht dem Alltag und taucht in eine andere Welt ein und erlebt jede Menge virtueller Abenteuer. Insbesondere die sogenannten Open-World Spiele stehen ganz oben auf der Wunschliste, da diese dem Spieler jede Menge Freiheit bieten, in einer offenen Spielwelt das zu tun, was man möchte. Gerne denkt man hier an Spiele, wie Elder Scrolls 5 zurück, die dieses Konzept erstmals vollständig umgesetzt haben und die Spieler teilweise abseits der Story einfach nur Zeit in der Spielewelt verbrachten, angelten, die Landschaft genossen, ein Haus bauten oder auf dem Markt etwas verkauften. Dem Spieler werden traumhaft schöne, phantastische und teilweise fotorealistische Welten präsentiert, die eine totale Immersion ermöglichen und jede Menge Action und Abenteuer bieten. Ob Held oder Antiheld, jeder kann seinen Charakter nach seinen eigenen Wünschen gestalten und entwickeln. Zu den meist erwarteten Spielen im Jahr 2019 zählen:

Far Cry – New Dawn

Cyberpunk 2077

Anno 1800

Anthem

Biomutant

Der coolste Waschbär seit den Guardians

Zu den Top Favoriten 2019 zählt ohne Frage das Spiel Biomutant der schwedischen Firma Experiment 101, dessen Chef schon bei Serien, wie Mad Max und Just Cause mitgewirkt hat. Der Spieler findet sich in einer postapokalyptischen Welt wieder und spielt eine Art mutierten Waschbären, der sich bis an die Zähne bewaffnet und mit abgefahrenen Mutationskräften gegen ebenfalls mutierte und extrem bewaffnete Tiere durch eine offene Spielwelt kämpft.

In gewohnter Rollenspiel-Manier kann der Spieler seinen Charakter am Anfang des Spiels konfigurieren und Aussehen, Charaktereigenschaften und Fähigkeiten bestimmen. Der mutierte Waschbär sieht extrem cool aus und ist sehr gut animiert. Überhaupt ist die Spielewelt eine Augenweide und grafisch sehr gelungen. Während des Spiels kann der Spieler sein Alter Ego entwickeln und neue Fähigkeiten erlernen. Darüber hinaus kann man den Charakter weiter mutieren lassen und so neue Fähigkeiten, wie Telekinese erlernen. Viel Spaß macht darüber hinaus das Sammeln und Zusammenbasteln von Waffen, von denen es in der Spielewelt eine unglaubliche Menge gibt und die das Herz jedes Sammlers höherschlagen lassen.

Rette oder zerstöre die Welt

Ein besonderes Feature des Spiels ist die freie Entscheidung des Spielers, ob er zum Helden avanciert oder seine dunkle Seite auslebt und zum Antihelden wird. Der Spielverlauf ist nicht linear und bietet mehrere Alternativen, das Spiel zu beenden. Grundsätzlich gilt es drei zentrale Aufgaben zu bewältigen:

Besiege den einzigen fleischfressenden Mutanten

Rette den Baum des Lebens

Vereine die sechs Stämme, die es im Spiel gibt

Auf dem Weg zum Ziel gibt es natürlich jede Menge Kämpfe, Bossgegner und abwechslungsreiche Missionen.

Fazit

Biomutant ist ein vielversprechendes Spiel, welches die Herzen vieler Gamer höherschlagen lässt und sich sicherlich unter manchem Weihnachtsbaum 2019 wiederfindet.