Darskiders 3 – Fury schlägt zu, im 12-minütigem Gameplay-Trailer

Nach Krieg und Tod wird sich nun Wut in den Kampf zwischen Gut und Böse in Darksiders 3 stürzen. Ein erstes Gameplay-Video zeigt nun 12 Minuten des Action-Adventures.

Fury zeigt was sie kann, im Darksiders 3 Gameplay-Trailer



Darksiders, das Franchise in dem ihr euch Dämonen, Monster und mysteriösen Rätseln gegenüber seht, geht nun in die dritte Runde. Nachdem THQ Nordic das Spiel offiziell angekündigt haben, gibt es nun auch schon den ersten Gameplay-Trailer zu sehen.

Ganze 12 Minuten können wir bei den Kollegen von IGN dabei zusehen, wie der weibliche Hauptcharakter Fury in Aktion aussieht. Es handelt sich dabei aus Szenen der Pre-Alpha des Spiels. So ziemlich alles kann sich also noch ändern.

Einige Veränderungen zum Vorgänger dürften aber vor allem Fans auffallen. Der Grafikstil ist etwas farbenfroher als noch in den Vorgängern. Und auch die Darstellung von Fury erinnert ein wenig an einen Comic-Look.

Ansonsten scheint aber wohl auch der dritte Teil der Reihe genau das zu liefern, was man erwartet. Hack’n’Slay vom Feinsten gegen allerhand abscheuliche Monster und Dämonen.

Darksiders 3 soll 2018 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.