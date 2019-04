Darksiders 3 – New Game Plus-Modus angekündigt

THQ Nordic und Gunfire Games haben ein neues umfangreiches Update für „Darksiders 3“ angekündigt. Demnach können sich Fans über einen lang ersehnten New Game Plus-Modus freuen, der einige Überraschungen bereithalten wird.

Mit dem sogenannten „Armageddon New Game Plus“-Modus sollen Spieler, die „Darksiders 3“ bereits abgeschlossen haben, einen triftigen Grund bekommen erneut Furys Peitsche zu schwingen. So soll der Schwierigkeitsgrad mit jedem neuen Durchlauf gesteigert werden, wobei man maximal neunmal die Schwierigkeit wird steigern können. Zwar kann man Furys Abenteuer auch darüber hinaus erneut in Angriff nehmen, doch nach dem neunten New Game Plus-Durchlauf bleibt der Schwierigkeitsgrad unberührt und auch sonst darf man keine großen Änderungen erwarten. Die neuen Durchgänge sollen die Spieler mit erweiterten Gegnern und neuen Anpassungsmöglichkeiten fordern.

Bestimmte Feinde werden „Vergessenes Erz“ fallenlassen, womit die Ausrüstung verbessert werden kann. Mit sogenannten „Weisheitsscherben“, welche nur im New Game Plus zu finden sein werden, wird man die Seelenmenge besiegter Feinde erhöhen können. Waffen können auf die Stufe „+13“ verbessert werden. Mit dem „Arkansplitter“ wird man zudem den Arkanschaden steigern können. Der Arkansplitter wird über besiegte Feinde sowie Vulgrim verdient. Dies gilt auch für den „Größeren Heilungssplitter“. Darüber hinaus können drei neue Trophäen bzw. Achievements erzielt werden.

Neben den Neuerungen werden mit dem kommenden Update auch weitere Fehler behoben und Verbesserungen integriert. So werdet ihr in der Lage sein das HUD vollständig auszublenden. Bisher ist kein konkreter Termin für das Update bekannt.

„Darksiders 3“ ist seit dem 27. November 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich.