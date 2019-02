Ab sofort steht für das Action-Rollenspiel „Darksiders 3“ die Erweiterung namens „The Crucible“ zum Download bereit. Passend zur Veröffentlichung stimmt ein neuer Trailer auf die Erweiterung an.

Publisher THQ Nordic erinnert mit einem Trailer daran, dass ab sofort eine neue Erweiterung für „Darksiders 3“ zum Download bereit steht. Somit könnt ihr die kostenpflichtige Erweiterung (6,99 Euro) namens „The Crucible“ für PlayStation 4, Xbox One und PC herunterladen. In der Erweiterung stellt ihr euch unzähligen Gegnerwellen und gewinnt neue Rüstungssets, seltenes Material, wodurch ihr eure Waffen und Verstärkungen verbessern könnt und erlernt einen neuen Zauber.

Inhalte von The Crucible

101 Wellen aufreibender Kämpfe, die nur die härtesten und standhaftesten Krieger überstehen.

Neue Rüstungssets als Beweis deiner Überlegenheit.

Neue und bislang ungekannte Zauber.

Seltenes Material, um deine Waffen und Verstärkungen zu verbessern.

„In diesem kolossalen Stück digitaler Unfassbarkeit können sich die Furchtlosen in ein wahrhaft erderschütterndes Erlebnis stürzen: The Crucible!

Eine legendäre Herausforderung, von der überall nur hinter vorgehaltener Hand geflüstert wird. Nicht einmal der Schöpfer hätte solch ein ruhmreiches Spektakel wie jenes ersinnen können, das sich in dieser legendenumrankten Arena abspielt“, so die offizielle Beschreibung zum DLC.



„Darksiders 3“ ist seit dem 27. November 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Trotz durchwachsener Kritiken zeigte sich das Management von THQ Nordic äußerst zufrieden mit den Verkäufen des Titels, somit kann man in Zukunft mit weiteren Ablegern der Serie rechnen. Unterhalb des Artikels seht ihr den Launch-Trailer zum DLC.