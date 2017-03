Dark Souls III – Support für PS4 Pro unterwegs

Dark Souls III erhält einen neuen Patch. Diese Information haut euch sicher nicht vom Hocker. Interessanter wird es dann schon, wenn man tiefer in die Materie einsteigt und sich die Patch-Notes genauer ansieht. Dabei erhalten wir nämlich die Gewissheit, dass die Performance auf der PlayStation 4 Pro verbessert wird. Die daraus resultierenden höheren Framerates dürften bei PlayStation 4 Pro Besitzern willkommen sein.

Dark Souls III – Ein Patch sie zu knechten

FromSoftware geht, was die Verbesserungen für Sonys „supercharged“ PlayStation 4 angeht, nicht wirklich ins Detail. Verbesserte Framerates sind alles, was man deutlich herauslesen kann. Die Version 1.11 widmet sich damit allerdings einem großen Kritikpunkt der Serie. Einen derartigen Patch wünschen sich auch Bloodborne-Fans seit geraumer Zeit. Ob sich FromSoftware diese Wünschen allerdings ebenfalls widmet, steht in den Sternen.

Inwiefern der Patch wirklich die gewünschte Verbesserung bringt und wie sich die weiteren Verbesserungen in der Praxis gestalten, erfahren wir am 24. März. Dann geht nämlich neben dem Patch auch der DLC The Ringed City an den Start.

Die gesamten Patch-Notes erhaltet ihr an dieser Stelle. Bei den Veränderungen handelt es sich größtenteils um Fehlerbehebung und Korrekturen im Balancing. Lässt euch der PS4 Pro Patch erneut zum Spiel greifen oder habt ihr es nie aus der Hand gelegt? Vielleicht ladet ihr euch aber auch das Add-On? Wir sind gespannt, was ihr zu berichten habt.