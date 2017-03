Dark Souls III – Gameplay zum neuen DLC

Dark Souls III bekommt mit dem DLC The Ringed City eine aller Voraussicht nach anspruchsvolle Erweiterung. Damit ihr euch zuvor ein Bild davon machen könnt, was euch genau erwartet, veröffentlichte Bandai Namco einiges an Videomaterial, das wir euch nicht vorenthalten möchten.

Dark Souls III: The Ringed City im Gamplay-Video

Die Dark Souls-Reihe ist wie keine andere für knackiges und herausforderndes Gameplay bekannt. Manche Gamer bezeichnen sich erst dann als echte Männer (oder Frauen) wenn sie den Endboss hinter sich gelassen haben. Dabei spielt es keine Rolle, wie oft man während des Spiels in der Ecke gekauert hat und mit sich und dem Spiel im Unreinen war. In einer Zeit, in der man Dinge schnell aufgibt, um sich einfacheren Dingen zu widmen, eine echte Besonderheit.

Im Gameplay bekommt ihr unter anderem neue Waffen zu Gesicht. Auch PvP-Kämpfe und einen Bossfight gibt es zu bestaunen. Bei dem Bossfight handelt es sich allerdings um den gleichen, den es vor einigen Tagen auf der PAX East zu sehen gab. Das Team möchte also nicht zu viel verraten.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf den DLC oder habt ihr mit dem Spiel bereits abgeschlossen? Gibt es zum Beispiel DLCs, die ihr lieber sehen würdet? Wir freuen uns auf eure Meinung.