Danganronpa 1.2 Reload für die PlayStation 4 im Test

Danganronpa 1.2 Reload muss sich ohne Frage in die Liste der Remaster-Titel, Remakes oder wie es NIS America in diesem Fall nennt, Reloads, einreihen. Wenn man einen Titel dieser Liste testet, muss man sich also zunächst Gedanken zu der eigentlichen Herangehensweise machen. Es gibt Spieler, die das Spiel schon kennen und auch Kritiken gibt es noch und nöcher. Natürlich kann bzw. muss man auf die Veränderungen zum Original eingehen aber man sollte der neuen Version gleichzeitig die Chance geben, für sich selbst zu stehen. Also gehen wir an diesen Test, wie an jede andere Review auch – komplett unvoreingenommen. Mit Danganronpa 1.2 Reload erhaltet ihr zwei Titel zum Preis von Rund 40 Euro. Beide Titel haben zuvor schon einige Veröffentlichungen erlebt. Sie erschienen beispielsweise auf PlayStation Portable, Smartphones, Steam und auch auf Sonys PlayStation Vita. Warum ihr ihnen jedoch auch auf der PlayStation 4 eine Chance geben solltet, erfahrt ihr sofort.

Mit Danganronpa erwartet euch ein Game der anderen Art

Danganronpa 1.2 Reload sticht aus der Masse der Games hervor. Den Anfang macht dabei die einzigartige mysteriöse Handlung von Danganronpa. Im Grunde genommen müssen wir sogar von den Handlungen der Games sprechen, doch um unsere Review nicht unnötig zu verkomplizieren gehen wir exemplarisch auf Danganronpa: Trigger Happy Havoc ein und versprechen euch, dass auch der zweite Teil namens Danganronpa 2: Goodbye Despair dem in nichts nachsteht. Stellt euch vor, ihr seid ein durchschnittlicher Student ohne besondere Stärken und Schwächen. In eurer Stadt gibt es eine Universität, die dafür bekannt ist, dass nur der beste aus einer Fachrichtung eine Chance hat, an ihr zu studieren. Natürlich macht ihr euch keine Hoffnungen, dass ihr einen Platz dort erhaltet. An dieser Universität kann man sich sowieso nicht bewerben. Man wird entweder auserwählt oder darf sie von außen betrachten. Das Versprechen, nach Besuch der Hochschule eine tolle Karriere sicher zu haben, weckt dennoch Begehrlichkeiten.

Ergreift die Chance eures Lebens

Die genannte Akademie ist die Hope’s Peak Academy und wie ihr euch gewiss denken könnt, sprechen wir diese nicht zum Spaß an. Da für die Hope’s Peak Acadamy nur die Ultimativen Spitzenköpfe zugelassen werden, bekommt ihr in der Haut von Makoto Naegi eine Einladung als Ultimativer Glückspilz. Während ihr euer Glück also kaum fassen könnt, macht ihr euch auf die Socken zu eurer Bildungseinrichtung und erlebt euer blaues Wunder. Noch bevor ihr die echte Elite der Universität kennen lernt, verliert ihr euer Bewusstsein und wacht in einem Klassenraum auf. Besonders Überwachungskameras und mit dicken Metallplatten verschraubte Fenster lassen euch erstmals an euer Entscheidung zweifeln. Kurze Zeit drauf lernt ihr eure 14 Mitschüler kennen. Darunter der Ultimative Gang-Anführer, die Ulitmative Programmiererin und der Ultimative Baseball-Star. Die Charaktere sind toll ge- bzw. überzeichnet. Es macht Spaß sie näher kennen zu lernen. Gleichzeitig ist dies jedoch auch unverzichtbar aufgrund der folgenden Ereignisse.

Ein Spiel um Leben und Tod

Die Freude des Kennenlernens dauert nicht allzu lange an. Schnell lernt ihr euren Schulleiter Monokuma kennen, der euch in Bärengestalt in sein perfides Spiel und seine Schulregeln einweiht. Er hat nämlich nicht eure Fortbildung im Sinn. Ihn interessiert vielmehr sein eigenes Vergnügen und er hat durchaus eine andere Auffassung von Spaß als ihr, sofern ihr nicht nachweislich sadistisch veranlagt seid. Seine Regeln sind klar formuliert, wenn auch zu Beginn noch nicht vollständig. Wir werden an dieser Stelle nur soviel verraten, dass ihr euer Leben lang in der Academy verweilen dürft, wenn ihr nicht einen anderen Mitschüler tötet, ohne, dass man es euch nachweisen kann. Dafür, dass eure neuen Freunde ausreichende Motivation haben auf die Jagd zu gehen, sorgt der zuvorkommende Teddybär sogar selbst. In Danganronpa 2: Goodbye Despair dreht sich ebenfalls alles um Monokumas Machenschaften. Ihr wechselt jedoch von der Hope’s Academy auf eine wahre Urlaubsinsel.

Eine Gewaltorgie im Point & Click Stil

Gerade die kompromisslose Art mit der Monokuma als eindeutig cleveres Mastermind hinter den Kulissen die Strippen zieht und vordergründig seine Regeln umsetzt ist nicht nur im Gaming-Bereich fast ungeschlagen. Man zweifelt nie daran, dass Monokuma nicht auch nur einen menschlichen Zug wie Mitleid oder Bedauern an sich hat. Er nimmt die Rolle als alles sehender, alles hörender und alles wissender Spielleiter ein. Er kennt die Schwachpunkte jedes einzelnen und weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss. So hat er auch uns während des Spielens mit seinen Reden stets in seinen Bann gezogen. Wir hören ihm zu, versuchen mögliche Spitzfindigkeiten und Hinweise herauszuhören und sind im gleichen Moment froh, wenn er die Bühne verlässt. Seine Regeln sind für ihn selbst Gesetz und die Tatsache, dass er sich weder provozieren lässt, noch davor zurückschreckt seine eigene Bärengestalt in die Luft zu sprengen, macht ihn noch unheimlicher. Der Tod ist euer stetiger Begleiter.

Gewalt ist nur die halbe Miete

Was euch motiviert sind nicht die Aufgaben, die ihr im Spiel verrichtet. Egal ob ihr Monokumas bastelt oder die Hope’s Academy auf Vordermann bringt, alles nur Zeitvertreib. Es ist vielmehr das Zusammenspiel mit euren Kollegen und die Mordfälle, die euch am Ball halten. In Point & Click-Manier sucht ihr nach Hinweisen oder Auffälligkeiten. Alles was ihr entdeckt wird verzeichnet und ist später von Nutzen. Verschiedene Schwierigkeitsgrade sorgen dafür, dass es für euch weder zu knifflig, noch zu einfach wird. Stressig wird es sowieso erst, wenn ihr soweit ermittelt habt, dass es zu einem Schul-Prozess kommt. Da stoßt ihr auch auf den Namen des Spiels. Danganronpa ist nämlich eine Kombination aus den Worten Dangan (Kugel) und Ronpa (Entkräftung) und eben diese Proof Bullets sammelt ihr im Spiel, um falsche Aussagen im Prozess zu entkräften. In verschiedenen Runden gibt es dann verschiedene Einsatz-Variationen. Mal in Hangman-Manier und am Schluss sogar als Comic-Tatverlauf.

Von Vita auf PlayStation 4 – kann das gut gehen?

In technischer Hinsicht lässt Danganronpa 1.2 Reload keine besonderen Wünsche übrig. Wie das bei einem PS-Vita-Titel sein kann? Ganz einfach! Der Titel arbeitet durchgängig mit Comic-Grafik und ist somit beinahe zeitlos. Die Zeichnungen und ihre Farben sind schick, die wahlweise englische oder japanische Vertonung ist top und der Soundtrack brennt sich regelrecht ins Hirn. Man kann fast zu jeder Zeit speichern und während der verschiedenen Runden der Gerichts-Verhandlungen gibt es Checkpoints. Hinzu kommen durchaus flotte Ladezeiten. Als PS Vita Titel musste das spiel schnell zugänglich sein und auch unterwegs mit Unterbrechungen durfte es nicht an Spielspaß verlieren und genau diesen Spielspaß haben wir auch an der PlayStation 4 erlebt. Egal ob wir und eine Stunde hingesetzt haben oder auch nur zehn Minuten zwischendurch. Beide Titel beschäftigen Euch zusammen gut 50 Stunden bei einem Preis von 40 Euro kommen wir auf ein super Preis-/Leistungsverhältnis.

Eine Sammlung für jeden?

Wie anfangs erwähnt ist Gangdanronpa 1.2 Reload eine Sammlung von zwei ganz besonderen Spielen. Während wir den Aufbau aus Comic-Grafik in Verbindung mit Point & Click-Erforschung toll fanden, ist die Steuerung nach aktuellen Gesichtspunkten kaum Zeitgemäß, Dialoge müssen durchgeklickt werden und das Gameplay könnte für viele nicht komplex genug sein. Wir können uns gut vorstellen, dass dies viele vom Kauf abhalten wird. Diese Punkte sind neben den wenig spaßigen Nebenaufgaben im Tagesablauf die kleinen Spielverderber. Neben unserer Review und der enthaltenen Bilder sind natürlich auch Videos ein gutes Indiz dafür, ob der verwendete Stil und die Gameplay-Elemente den eigenen Geschmack treffen oder nicht. Macht jedoch nicht den Fehler dieses Spiel einfach links liegen zu lassen. Ihr könntet etwas verpassen.