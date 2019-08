Cyberpunk 2077 – New Game Plus-Modus beschlossen?

Wird das heiß ersehnte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ einen New Game Plus-Modus haben? Geht es nach dem polnischen Magazin PSX Extreme, dann definitiv.

Schon einige Wochen zuvor deutete Lead-Quest-Designer Paweł Sasko einen New Game Plus-Modus an, doch klar bestätigen wollte er diesen nicht. Auf die Frage, ob man in einem Spieldurchgang alle Statistiken sowie Fähigkeiten erlangen werden könne, antwortete Sasko folgendermaßen:

„Das ist etwas, an dem wir noch arbeiten. Höchstwahrscheinlich wird es nicht möglich sein, bei einem Durchgang alles zu maximieren, da es wenig Sinn macht, die Spieler bei einem Spiel, bei dem es um die Wiederspielbarkeit und Wahlmöglichkeiten geht, alle Statistiken beim ersten Spieldurchlauf maximieren zu lassen.“

Während CD Projekt RED sich weiterhin zu einem möglichen New Game Plus-Modus ausschweigt, geht ein polnisches Magazin ganz fest von der Integration dieses Features aus. In einem erst kürzlich veröffentlichten zehnseitigen Artikel zu „Cyberpunk 2077“ heißt es im polnischen Magazin PSX Extreme, dass der „New Game Plus“-Modus eine beschlossene Sache sei und daran gearbeitet werde. Weitere Einzelheiten zu diesem Modus wurden im Artikel nicht verarbeitet.

Im Weiteren wurde das Skillsystem etwas näher beleuchtet. Wie es heißt, sei das Skillsystem gewaltig und wäre auf jeden Spielstil zugeschnitten. Mit jedem Level-Aufstieg erhaltet ihr Fortschrittspunkte, die in neue Fertigkeiten investierten werden können. Darüber hinaus lassen sich bestimmte Attribute wie Stärke, Reflex, Coolness sowie Intelligenz verbessern. Kommt bei euch eine bestimmte Waffe öfters zum Einsatz, dann verbessert sich das Handling. Gleiches soll für den Nahkampf und das Hacken gelten. Hinzu gesellen sich auch passive, aktive und unter bestimmten Bedingungen aktivierte Bonus-Vergünstigungen.

Auf Reddit fasste ein Fan den Artikel in englischer Sprache zusammen. Die meisten Details sowie Informationen zu „Cyberpunk 2077“ waren jedoch bereits bekannt. „Cyberpunk 2077“ soll am 16. April 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Bis dahin halten wir euch weiterhin über aktuelle Meldungen auf dem Laufenden.