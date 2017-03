Cyberpunk 2077: Könnte laut Entwickler noch erfolgreicher als Witcher werden

CD Project Red erhofft sich mit Cyberpunk 2077 einen noch größeren Erfolg als mit The Witcher 3. Das geht aus einem Interview von Firmen Co-Founder Michał Kicińsk mit der polnischen Seite Gazeta hervor. (Da das Interview auf polnisch ist, findet Ihr hier einen entsprechenden, englischen Link der Kollegen von The Wolf Hall.)

Mehr Erfolg aufgrund des Cyberpunk Settings?

Einen größeren kommerziellen Erfolg erhofft sich Kicińsk vor allem, wegen dem namensgebenden Setting.

Die futuristische Welt von Cyberpunk ist unserem Alltagsleben näher. Auch wird es als Settung immer beliebter, wie man an einer Vielzahl von Filmen, Büchern, Comics und Spielen sehen kann. Man darf nicht vergessen, dass es sich bei Fantasy um ein Nischenthema handelt.

Des Weiteren merkt Kicińsk an, dass die Bücher, auf denen The Witcher basiert zwar eine tolle Basis für ihre Spiele waren, sich allerdings auch nur in Europa einer gewissen Beliebtheit erfreuen konnten. Cyberpunk dagegen dürfte mit seinem Setting eine breitere Masse ansprechen. Kombiniert mit der hohen Qualität von CD Projekt Red’s Spielen, soll das Cyberpunk 2077 sowohl kritischen, als auch kommerziellen Erfolg haben.

Ich glaube, dass sich CD Projekt mit Cyberpunk 2077 nicht nur die prestigelastigen Preise und Awards erkämpfen kann, sondern auch großen komerziellen Erfolg. In der Gamingindustrie ist diese Kombination zwar schwierig, aber auch absolut möglich. Ein Beispiel dafür sind Rockstar und Blizzard zuvor.

Inwieweit man das Fantasy-Genre wirklich als Niesche im Gamingbereich bezeichen kann, ist für mich etwas fraglich. Reihen, wie The Elder Scrolls und The Legend of Zelda feiern regelmäßig große Erfolge. Cyberpunk im konkreteren Sinne ist für mich dagegen etwas rarer gesäht, dem Science-Fiction als Ganzem kann man aber auf jeden Fall einen größeren Main Stream Erfolg zurechnen.

Aktuell gibt es recht wenig Material zu Cyberpunk, aber nach dem großartigen Witcher 3, sei CD Projekt jeder Erfolg gegönnt. Ich selbst freuen mich riesig auf alle News rund um das neue Spiel, welche wir selbstverständlich mit Euch teilen!