Crysis 1 für PS3 & Xbox 360: Nur ein ödes Remake?

Als Crysis 2007 erschien, blieben vielen PC-Spielern die Münder offen stehen. Einerseits wegen der fantastischen Grafik und der realistischen Physik, andererseits wegen der einschläfernden Story. Wie immer schlagen sich Aliens und Menschen die Köpfe ein, dazwischen laufen noch ein paar Nordkoreaner rum.

Crytek wagt nun, nachdem bereits Crysis 2 auch auf Konsolen erschienen ist, die Veröffentlichung des ersten Teils für Xbox und PS3. Natürlich mit „technischen Abstrichen“. Ob es sich trotzdem noch lohnt, den rund 20 Euro teuren Download zu tätigen?

Während Crysis 2 euch in die eingeengten und zerstörten Straßen von New York entführte, spielt der erste Teil der Serie auf einer tropischen Insel, die von nordasiatischen Soldaten besetzt ist und für ihre dubiosen Forschungen missbraucht wird. Ihr selbst werdet nachts als Mitglied einer Spezialeinheit aus einem Flugzeug geworfen. Da Fallschirme sowieso überbewertet sind, öffnet sich dieser erst gar nicht und ihr landet folglich schwer verletzt im Wasser.

Ganz alleine müsst ihr euch zu euren Teammitgliedern durchschlagen. Was ihr an Teamstärke verliert, macht euer Kampfanzug, der sogenannte Nanosuit, jedoch wieder wett. So stehen euch die Möglichkeiten Superkraft, Supertarnung, Supersprint und Superschild zur Verfügung, je nachdem wie ihr spielen wollt. Nach Lust und Laune könnt ihr euch entweder möglichst ungesehen durch die feindliche Basis schleichen und Gegner nur mit Schalldämpfer umlegen, oder ihr schnappt euch das Sturmgewehr, sprintet auf die Koreaner zu und katapultiert sie mit euren kraftgeladenen Händen auf den nächsten Felsen.

Das Crytek nicht einfach eine direkt Umsetzung vollzogen hat, sieht man besonders an der Steuerung. Während man sich bei der PC-Version noch über so manche Tastenbelegung (Beispiel: Die Spezialfähigkeiten mussten per Mausrad ausgewählt werden) die Haare gerauft hat, läuft in der Konsolenversion alles flüssiger ab. Auf dem Gamepad ist jeder Kampfmodus eures Anzugs einer bestimmten Taste zugeordnet, die Schuld am digitalen Ableben könnt ihr jetzt nichtmehr auf das Handling schieben.

Wo wir gerade beim Schwierigkeitsgrad sind, dieser liegt um einiges höher (auch auf „Leicht“) als gewohnt. Zwar gibt es eine Auto-Ziel-Funktion, wenn ihr euer Fadenkreuz allerdings nicht von einem weglaufenden Soldaten wegziehen könnt, ist diese aber eher lästig als nützlich. Insgesamt wird das Zielen mit dem Controller aber nicht schwerer als auf dem PC.

Während das PC-Crysis „noch“ auf der Cry Engine 2 basiert, hat man sich für die Xbox- und PS3-Version an der Cry Engine 3, also der neusten Generation bedient. Bessere Grafikleistungen dürft ihr aber nicht erwarten, was an der begrenzten Konsolen-Hardware liegt, trotzdem zaubert euch das Spiel hin und wieder, besonders bei bombastischen Explosionen, ein Staunen aufs Gesicht.

Seiten: 1 2