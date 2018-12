Crimson Keep: Unheimliche Höhlenkraxelei

Ich habe mich sehr auf Crimson Keep gefreut, da ein guter Dungeon Crawler mich für mehrere Stunden zu fesseln weiß. Entwickelt wurde es von zwei Personen, Ian Atherton und Ben Rog-Wilhelm. Ich stellte mich also auf ein lockeres Indie-Abenteuer in düsteren Höhlen voller Loot und Monster ein. Was gibt es besseres fr die Weihnachtszeit? Wenn es draußen eh nur regnet, kann man sich auch direkt in die Tiefen der Unterwelt begeben. Allerdings war ich sehr schnell ernüchtert und genervt. Crimson Keep konnte mich leider nicht ansatzweise so lange fesseln, wie es mir lieb gewesen wäre. Doch schaue wir uns mal an, warum das so ist.

Tief in den Abgrund

In Crimson Keep durchstreift ihr in der Ego-Perspektive dunkle Höhlengänge. Das tut ihr als eine von drei Klassen. Zu Beginn könnt ihr euch entweder für den Berserker entscheiden, der bereits mit Axt und Heiltrank beginnt, der Hexe, die mit Zauberkraft und Gehilfen die Monsterhorden angreift oder dem Landstreicher, der ohne Ausrüstung und mit sehr langsamen Aufstiegsmöglichkeiten laut Spiel fast chancenlos ist. So prügelt ihr euch in zufallsgenerierten Etagen durch Zombies, Skelette oder Trolle, die auf euch zustürmen, sobald sie euch sehen. Besiegt ihr die Gegner, bekommt ihr Erfahrungspunkte zum Aufleveln, Manapunkte für eure freigeschalteten Fähigkeiten, um diese erneut einzusetzen und manchmal neue Gegenstände für eure Ausrüstung.

Warum ihr das alles tut, war mir allerdings sehr lange völlig unklar. Die Geschichte wird nämlich nicht im Spielverlauf selbst, sondern nur in einer Cutscene vor dem eigentlichen Start dargestellt. Also innerhalb der Bildschirme, die ich fast schon reflexartig wegdrücke. Mittlerweile weiß ich, dass ihr die alten Überbleibsel eines versunkenen Schlosses finden und von Monstern befreien sollt. Simpel und damit auch kein Problem, dass ich es übersehen habe. Ab und zu trefft ihr auf Charaktere, die euch ein paar Sätze sagen. Die sind allerdings in so einer schlechten Qualität, dass ihr auch das beflissentlich ignorieren könnt.

Crimson Keep wird zum Crimson Creep

Aber hey, ein Dungeon Crawler wie Crimson Keep benötigt keine großartige Geschichte. Das Kämpfen, erkunden, aufleveln und looten sollte doch Freude genug bereiten, oder? Sollte es, ja. Tut es aber nicht. Wenn ihr euch durch die Höhlen bewegt, fühlt sich alles unfassbar klobig an. Eure Schläge sind selbst in Anbetracht der großen Waffen unfassbar langsam. Es ist schwer, auszumachen, ob ein Schlag jetzt trifft. Genauso problematisch ist es, zu erkennen, wann eure Gegner euch erwischen. Und durch einen enorm steilen Schwierigkeitsgrad sollten sie das eigentlich nie tun. Doch auch eure Gegner könnt ihr kaum lesen. Eine Mischung aus verwirrender optischer Tiefe und Rucklern, die bei diesen grafischen Anforderungen absolut nicht zu verzeihen sind, macht euch das Leben schwer.

Crimson Keep ist als Rougelike darauf angewiesen, dass ihr Gegenstände findet, die euch den Spielverlauf erleichtern. Allerdings sind die Gegenstände so schlecht ausbalanciert, dass ihr teilweise schon nach 10 Minuten auf Monster trefft, die euch in Stärke und Anzahl zu Hackfleisch verarbeiten. Da hilft auch das nette Tutorial nichts, welches zwar alle grundlegenden Mechaniken ohne großes Tamtam erklärt, das ihr aber auch immer wieder durchlaufen müsst. Stellt euch darauf ein, oft zu sterben und dieses erste Stockwerk immer und immer wieder zu sehen.

Fazit

Das von Merge Games veröffentlichte Spiel hat leider kaum etwas zu bieten. Die Geschichte ist nicht vorhanden, das Gameplay ist zu klobig und ungenau, die Soundkulisse uninspiriert und schlecht abgemischt und die Texturen wirken eher wie ein Playstation 2 Spiel. Und trotzdem schafft es Crimson Keep, in manchen Ladebildschirmen einfach abzustürzen, so dass euer Run ohne feindlichen Einfluss einfach beendet ist. Das sind Rahmenbedingungen, die so einfach nicht gehen. So interessant die Trailer auch aussahen, das fertige Spiel ist weder etwas fürs Auge noch für den Bedarf nach Spielfreude. Es tut fast schon weh, so ein Urteil zu fällen, aber macht einfach einen große Bogen um diesen Titel. Solange hier nicht gehörig am Balancing und der generellen Performance gepatched wird, macht Crimson Keep einfach keinen Spaß.