Crash Bandicoot N.Sane Trilogy hat einen Release-Termin!

Wir haben nicht schlecht gestaunt, als Sony auf der letztjährigen E3 ein Crash Bandicoot Remake angekündigt hat. Die Rede ist von der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, die nicht weniger als die ersten drei Spiele der auf der originalen PlayStation veröffentlichten Spiele-Reihe in komplett neuem Gewand zeigt.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Der Release-Termin steht!

Zunächst kündigte Activision am gestrigen Donnerstag lediglich einen Release-Termin zum Jump and Run-Game an, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Als im Nachhinein dann der Erscheinungs-Termin der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy verkündet wurde, wurden den Spekulationen endlich ein Ende gesetzt. Der Titel steht somit ab dem 30. Juni 2017 in heimischen Regalen.

Natürlich hat man den Termin nicht einfach in einer Pressemitteilung in die Welt hinaus gerufen. Es gibt einen stilechten Trailer, der die Vorfreude nochmals anheizt und den Termin stolz verkündet.

Freut ihr Euch darauf, dass der Titel die häufig so triste Sommerzeit überbrückt oder haltet ihr das Remake für überflüssige Geldmacherei? Wie steht ihr insgesamt zu den Themen Remaster und Remake und auf welches wiederbelebte Spiel freut ihr euch am meisten? Wir freuen uns auf eure Meinungen.