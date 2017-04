Crash Bandicoot N.Sane Trilogy – PS4 Preview

Crash Bandicoot is back! Wir konnten auf der PlayStation Experience 3 Levels antesten und was soll man sagen? Es ist defnitiv Crash Bandicoot. Wie es der Name erahnen lässt handelt es sich hierbei um ein Remaster der ersten 3 Spiele der Playstation One Era. Zwar gibt es keine neuen Levels, dafür können sich Serienfans über authentisches, originalgetreues Gameplay freuen.

Crash Bandicoot – Ein Cartoon zum Mitspielen

Das Spiel steuert sich nicht nur flüssig und flott, sondern bietet auch bereits in der kurzen Demo reichlich Abwechslung. So konnten wir schon durch Dschungel und Industriegebiete, sowohl in 3D als auch 2D springen und hatten durchweg sehr viel Spaß. Neulinge der Reihe müssen sich bei all dem Spaß allerdings erst an die teils unintuitive Kamera gewöhnen. Die weit heraus gezoomte Kameraperspektive der 3D Levels sorgt zu Beginn gepaart mit dem schnellen Fall nach jedem Sprung ab und zu für verpasste Sprünge. Ich selbst habe mich allerdings schnell daran gewöhnt.

Der Begriff Remaster trifft auf die N’Sane Trilogy auf jeden Fall zu. Die grafische Frischzellenkonjunktur ist wahrlich meisterhaft. Die ohnehin schon ausdrucksstarken Charaktere und Gesichtsausdrücke profitieren ungemein vom Sprung auf die PS4. Texturen und Lichteffekte machen das Spiel zu einem spielbaren Animationsfilm. Wer ohne PSone aufgewachsen ist, kann hier ein Stück Gaminggeschichte nachholen und sich auf einen tollen Platformer einstellen. Serienfans dagegen können sich auf eine kräftige und hochklassige Portion Nostalgie freuen. Das Spiel erscheint am 30. Juni exklusiv für die PS4.