Control – Veröffentlichungstermin bekannt

Remedy hat den Veröffentlichungstermin des kommenden Action-Adventures „Control“ bekannt gegeben. Demnach erscheint der Titel Ende August für PS4, Xbox One und den PC.

Wie die zuständigen Entwickler von Remedy (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break) offiziell bestätigt haben, wird ihr kommendes Action-Adventures „Control“ am 27. August 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Am gestrigen Abend hatte Epic Games mitgeteilt, dass „Control“ für ein Jahr als Exklusivtitel im Epic Games Store zu finde sein wird. Somit werden PC-Spieler im ersten Jahr der Veröffentlichung das Spiel nur über den Epic Games Store spielen können.

In “Control” schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden. Nach einigen mysteriösen Ereignissen und dem Tod des Direktors des “Federal Bureau of Control”, wird Jesse zur Direktorin ernannt und erhält eine Waffe, die nur von einem Direktor des Bureaus geführt werden kann. Mit Erhalt der übernatürlichen Waffe, gelangt auch Jesse in den Besitz übernatürlicher Kräfte. Die geheimnisvolle Agentur wird von einer jenseitigen Macht namens “Hiss” bedroht und Jesse muss es gelingen wieder die Kontrolle zu erlangen.

Unterhalb des Artikels findet er einen Trailer, welcher euch die Welt von „Control“ näherbringt.