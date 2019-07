Control – Neuer Story- und Gameplay-Trailer

In nur wenigen Wochen wird Remedys Actionspiel „Control“ für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Um euch an den nahen Release zu erinnern, zeigen Remedy Entertainment und 505 Games den Story-Trailer.

Neben dem obligatorischen Story-Trailer haben die Redakteure von IGN einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. In diesem etwas über acht Minuten langen Video, präsentieren die Kollegen eine actionreiche Story-Mission mit einer kleinen Rätsel Einlage.

Schon bald dürft ihr euch aber selbst vom Spiel überzeugen, denn „Control“ erreichte vor kurzem den Gold-Status und wird pünktlich am 27. August 2019 erscheinen.