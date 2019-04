Close to the Sun – Erscheinungstermin im neuen Trailer enthüllt

Das First-Person-Horror-Spiel „Close to the Sun“ hat einen offiziellen Erscheinungstermin. Demnach erscheint das Steampunk-Abenteuer bereits im Mai für den PC.

„Close to the Sun“ gilt als ein spiritueller Nachfolger der „Bioshock“-Reihe und versetzt euch in eine alternative Realität des 19. Jahrhunderts. Nikola Tesla konnte in dieser Realität sein volles Potenzial ausschöpfen und veränderte die Welt mit seinen Erfindungen maßgeblich. Auf einem gigantischen Schiff namens Helios, welches dem Fortschritt der Wissenschaft und Forschung dienen sollte, müssen die Spieler ums Überleben kämpfen. Wie so oft sind einige Experimente völlig schief gelaufen und stürzten das Leben der Besatzung ins Chaos.

Bereits vor einigen Wochen ist bekannt, dass Wired Productions und Storm in a Teacup einen Deal mit Epic Games eingegangen sind und ihren Titel exklusiv für den PC im Epic Games Store veröffentlichen werden. Wie im Trailer zu sehen ist, müssen sich PC-Spieler nur noch wenige Wochen gedulden, denn „Close to the Sun“ wird ab dem 2. Mai 2019 im Epic Games Store erhältlich sein. PlayStation 4- und Xbox One-Besitzer müssen sich etwas länger gedulden. Der Release auf den Konsolen soll im Laufe des Jahres erfolgen.