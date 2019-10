Cat Quest 2 – eine katztastische Fortsetzung?

Cat Quest hat uns im letzten Jahr absolut überzeugen können. Eine charmante Geschichte, kurzweilige Spielmechaniken, die einen fast schon süchtig werden lassen und massig miserable Wortspiele haben uns für Stunden an den Bildschirm gefesselt. In einer Nebenquest teaserten The Gentlebros auch schon eine Fortsetzung an. Und die ist mittlerweile unter dem Namen „Cat Quest 2: The Lupus Empire“ erschienen. Wir waren sehr heiß drauf und haben uns alle Mühe gegeben, euch von einem umfassenden Spielerlebnis zu berichten. Also legen wir mal los!

Die Zwei in Cat Quest 2 steht für Koop!

Das besondere an Cat Quest 2 ist, dass ihr das Abenteuer dieses Mal komplett kooperativ angehen könnt. Dieses Mal laufen nämlich der altbekannte Katzenheld und ein Hund gemeinsam über die Weltkarte. Eure Aufgabe ist es, die Königreiche der Katzen und der Hunde von ihren bösen Herrschern zu befreien und selber in Frieden über die Länder zu regieren. Und mehr braucht es auch nicht. Cat Quest 2 ist kein Spiel, das mit epischer Erzählung aufwartet. Wie im Vorgänger trägt sich die Erzählung vor allem durch großen Charme. An jeder Ecke findet ihr diverse popkulturelle Referenzen und Wortspiele über Katzen und Hunde, bis sie euch zu den Ohren heraushängen.

Es liegt hier an euch, wie das zu bewerten ist. Seid ihr riesige Fans des ersten Teils oder komplette Neulinge, so verliebt ihr euch in Sekundenschnelle erneut in die zahlreichen Fellträger. Habt ihr den ersten Teil jedoch erst vor kurzem gespielt oder waren das die Punkte, über die ihr gerade so hinwegsehen konntet, dürfte die Fortsetzung schwierig für euch sein. Cat Quest 2 legt seinen Fokus nämlich ganz klar darauf, einfach mehr vom altbewährten zu liefern. Frischen Wind gibt es kaum. Und das ist schade, denn an sich sind das Writing und die simple Struktur des Spiels noch immer wundervoll. Eine Prise weniger vom alten oder eine Prise mehr neue Elemente hätten aber nicht geschadet.

Mehr, mehr, wir wollen mehr… oder?

Dieses Problem zieht sich auch durch alle anderen Bereiche. Kampfmechanik, Questaufbau, Dungeondesign. Alles wirkt irgendwie bekannt. Wie im Vorgänger habt ihr einen normalen Angriff sowie eine Reihe an Zauberkräften, die ihr nutzen könnt. Dabei stehen euch vier Zauberer pro Charakter zur Verfügung. Jeder Zauber kostet Mana-Energie, welche ihr durch normale Angriffe wieder aufladet. Angriffe der Gegner kündigen sich durch rote Kreise an. Diese füllen sich immer mehr, bis sich der Angriff auf den angezeigten Bereich auswirkt. Dabei hilft nur noch eine Ausweichrolle. Soweit alles bekannt, schön ist jedoch, dass ihr eure beiden Charaktere unterschiedlich ausrüsten könnt, um unterschiedliche Situationen zu meistern. So war mein Hund beispielsweise Magier und Heiler, während ich der Katze immer die stärksten Waffen gab, damit sie ordentlich draufhauen kann.

So werdet ihr immer stärker und stellt euch immer größeren Gegnern und kniffligeren Quests. Die sind auf der gesamten Weltkarte verteilt. Meistens geht es dann auch darum, zu Punkt A zu laufen, dort Informationen zu finden, zu Punkt B zu laufen, Monster zu zerkloppen, um dann an Punkt A die Belohnung einzuheimsen. Manchmal schickt man euch noch in Höhlen und Tempel, die ihr auch so jederzeit aufsuchen könnt, um alle dort ansässigen Monster zu besiegen. Alles bringt euch Erfahrungspunkte, Gold und stärkere Ausrüstung. Die fehlende Abwechslung wird durch die Kurzweiligkeit der Aufträge aufgefangen. Ihr denkt euch eher „Die eine Quest mache ich noch schnell!“, als dass ihr genervt seid. Zumindest, wenn ihr das ganze Prozedere nicht schon vor kurzem im ersten Teil mitgemacht habt.

Fazit

Dieses Problem taucht für Cat Quest 2 andauernd auf. Es bringt einfach zu wenig neues, wenn ihr das Spiel alleine durchspielen wollt. Zu zweit werdet ihr eine großartige Zeit haben, gemeinsam über unzählige dumme Wortspiele schmunzeln und die wirklich hübschen Oberwelten und Gegner genießen. Ihr könnt euch mit Magie gegenseitig unterstützen und fegt so durch das Land. Spielt ihr jedoch alleine, ist Cat Quest 2 noch immer weit davon entfernt, ein schlechtes Spiel zu sein. Ihr seid nur schnell übersättigt von allem, wenn ihr den Vorgänger noch in guter Erinnerung habt. Stundenlange Spielsessions, wie wir sie im ersten Teil hatten, kamen hier nicht mehr zu Stande. Cat Quest 2 ist also vor allem an unseren hohen Erwartungen gescheitert. Sind diese bei euch eher moderat ausgeprägt, dann werdet ihr jedoch auch im Single Player Modus eine großartige Zeit haben!