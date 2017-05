Castlevania – Erster Teaser zur Netflix-Serie

Castlevania wird am 7.Juli zum ersten mal Netflix ausgestrahlt. Ja, ihr habt richtig gehört, neben einer Serie zu The Witcher, über die wir ja bereits berichtet haben , wird auch eine Castlevania-Serie erscheinen.

Castlevania auf Netflix!

Die Serie wurde schon vor einiger Zeit mit einem kleinen Trailer geleakt, der die neue Serie als „Super brutale Umsetzung der Spielereihe“ vorstellte. Die kleinen Ausschnitte im Teaser lassen ja noch auf eine solche Umsetzung hoffen.

Die Serie wird einen starken Anime-Look haben, was zur Reihe passt. Denn Castlevania hat seinen Ursprung in Japan. Optisch erinnert das ganze ein wenig an Vampire Hunter D.

Verantwortlich für diese Serie ist das Studio Frederator, die auch für Adventure Time und Bravest Warrior verantwortlich sind. Die Netflix Serieist hier definitiv ein anderer Ansatz, auch wenn einige befürchteten, dass die düstere Vampirwelt eher an Adventure Time erinnern würde.

Die Serie ist ein willkommenes Geschenk für Fans der Spielereihe. Konami scheint nicht mehr an dieser Serie zu arbeiten. Die letzten Ableger waren die Lords of Shadow Spiele.